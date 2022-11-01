Стали известны приоритетные расходы бюджета на ближайшие годы

01.11.2022 | 10:38

В Пензенской области наметили основные направления бюджетной и налоговой политики в 2023-2025 годах. Соответствующий документ подписал 28 октября губернатор Олег Мельниченко, временно исполняющий обязанности председателя правительства.

«Несмотря на вызовы, обусловленные последствиями глобальной пандемии и нестабильной геополитической обстановкой, ключевой задачей бюджетной политики продолжает оставаться достижение целевых ориентиров развития, определенных на федеральном уровне, а также региональными документами стратегического планирования», - поясняется в распоряжении.

Так, первым из ключевых направлений названо сохранение населения, здоровья и благополучия людей. В этих целях планируется:

- оказывать содействие повышению рождаемости и защите детства;

- принимать меры по снижению смертности и повышению качества и доступности медицинской помощи;

- реализовывать мероприятия, направленные на снижение уровня бедности и поддержку доходов населения.

Второе ключевое направление - расширение возможностей для самореализации и развития талантов молодого поколения, повышения качества общего образования.

Третье - создание комфортной и безопасной среды для жизни, обеспечивающей улучшение качества городской среды, экологии, транспортной доступности и жилищных условий граждан, создание современной инфраструктуры.

Четвертый приоритет - создание условий для эффективного труда и успешного предпринимательства, пятый - обеспечение цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы.

В том же документе сообщается, что в 2022 году изменение геополитической обстановки привело к возникновению значительных дополнительных расходов регионального бюджета. В ближайшие годы эти риски сохранятся.