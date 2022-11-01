В Пензенской области сообщили о дополнительных расходах бюджета

01.11.2022 | 09:37

В Пензенской области названы факторы, повлиявшие на бюджет в 2022 году. Они перечисляются в распоряжении, которое подписал 28 октября губернатор Олег Мельниченко, временно исполняющий обязанности председателя правительства.

В документе уточняется, что в 2022 году исполнение бюджета осуществлялось в принципиально новых условиях, определенных макроэкономическими факторами. Первоначальный консолидированный бюджет был сформирован в сумме 54 млрд, в него не включили в полном объеме первоочередные расходные обязательства на 3,8 млрд. Их поэтапно восстановили за счет прошлогодних остатков и увеличения плана по доходам.

«Изменение в 2022 году геополитической обстановки привело к возникновению значительных дополнительных расходов регионального бюджета и потребовало существенного пересмотра его расходной части, включая приоритизацию расходов, перенос сроков или полный отказ от проведения отдельных мероприятий», - уточняется в документе.

Дополнительные затраты потребовались в том числе из-за:

- индексации прожиточного минимума на 10%;

- удорожания строительных и ремонтных работ (оно составило от 5 до 80%);

- потребности в социально-бытовом обустройстве беженцев;

- необходимости финансирования гуманитарной и иной помощи территориям в зоне СВО;

- необходимости подготовки военнослужащих и проведения мобилизации.

«В условиях неопределенности развития геополитической ситуации и ее влияния на доходную часть бюджета, а также вероятности возникновения незапланированных срочных расходов в ходе исполнения бюджета, основные направления бюджетной и налоговой политики на 2023-2025 годы, как и в предыдущие годы, ориентированы на обеспечение сбалансированности бюджета при безусловном выполнении всех базовых гарантий и обязательств перед населением», - говорится в документе.

Для этого власти собираются стратегически приоритизировать расходы, а также повысить операционную эффективность использования денег, качество межбюджетных отношений, открытость бюджета и финансовую грамотность населения.