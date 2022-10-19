Экономика

В Пензенской области подешевели меха и подорожала вареная колбаса

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Пензенские статистики проанализировали, как в регионе изменились цены на товары и услуги в сентябре этого года по отношению к августу.

Индекс потребительских цен составил 100,1%, в том числе на продукты (включая алкогольные напитки) - 99,9%, непродовольственные товары - 100,2%, услуги - 100,4%.

В сентябре по сравнению с предыдущим месяцем цены на репчатый лук снизились на 33,8%, на картофель - на 18,5%, на морковь - на 15,1%, на яблоки - на 5,7%, на столовую свеклу - на 5,2%. Подорожали свежие огурцы на 50,5%, апельсины - на 20,9%, бананы - на 18%, белокочанная свежая капуста - на 5,3%.

Сахар-песок подешевел на 6,9%, пшено - на 4%, рис - на 3,5%, мясо кур охлажденных и мороженых - на 3,1%, гречневая крупа-ядрица - на 2,6%, мясные консервы - на 2,5%, окорочка - на 2,3%, чай черный байховый - на 1,7%, горох и фасоль - на 1,5%, сухие смеси для детского питания - на 1,4%, манная крупа - на 1,1%.

Рост цен на вареные колбасы составил 4,2%, на консервы фруктово-ягодные для детского питания - 3,5%, на мороженую неразделанную рыбу - 3,4%, на мороженую разделанную рыбу (кроме лососевых пород) - 2,4%, на живую и охлажденную рыбу - 2,9%, на сливочное масло - 2,7%, на консервы рыбные и яйца - 1,5%, на баранину (кроме бескостной) - 1,3%, на плавленые сыры - 1,1%.

Среди непродовольственных товаров в сентябре снизились цены на меха и меховые изделия (6,1%), на линолеум (4,3%), миксеры и блендеры (3,7%), электроутюги (3,6%), ламинат (2,8%), электродрели (2%), телевизоры (1,8%), двухкамерные холодильники (1,2%).

Повысились цены на газовое моторное топливо (4,9%), обеденные столы (2,9%), красный кирпич (2,1%), мужскую обувь (2%), школьно-письменные принадлежности, жидкие чистящие и моющие средства, цемент (1,5%), табачные изделия (1,4%).

По сравнению с августом в сентябре снизилась стоимость проезда в поездах дальнего следования на 19%, услуг воздушного транспорта на 9,2%. В то же время подорожали услуги страхования на 8,3%, услуги в сфере зарубежного туризма - на 5,8%, высшего образования - на 2,9%, профессионального образования - на 2%, услуги гостиниц и прочих мест проживания - на 1,2%.

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Источник — фото pixabay.com
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