Сетевое издание|18+|Среда|28 фев 2024|13:15
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
 

Экономика

В Пензенской области растут цены на съемное жилье и услуги медиков

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В январе в Пензенской области годовая инфляция замедлилась по сравнению с декабрем и составила 6,55% (было 6,86%).

По мнению специалистов Банка России, такой ценовой динамике в регионе способствовало расширение предложения некоторых продуктов.

Так, замедлился рост стоимости мяса птицы и свинины, яиц. В случае с последними важную роль сыграло обнуление таможенных пошлин на продукцию, ввозимую из некоторых стран.

А вот годовой прирост цен на непродовольственные товары в январе увеличился с 5,07% до 5,15%. Эксперты связали это со снижением предложения и усилением давления со стороны издержек ряда производителей.

К примеру, из-за ремонта ряда нефтеперерабатывающих заводов увеличились оптовые цены на бензин, соответственно подскочила его стоимость и в розничной продаже.

Также замедлилось снижение цен на пиломатериалы. Причина в том, что Правительство России с начала года изменило ставки платы за заготовку древесины плюс подорожала логистика.

Увеличился и прирост стоимости различных услуг - с 5,95% до 6,53%.

«Из-за возросшего спроса на съемное жилье ускорился годовой рост цен на аренду однокомнатных и двухкомнатных квартир. Медицинским клиникам стали дороже обходиться покупка импортных материалов и обслуживание оборудования иностранного производства в связи с произошедшим ранее ослаблением рубля. Это привело к увеличению годового прироста цен на их услуги», - подытожили в Банке России.

В Приволжском федеральном округе годовая инфляция в январе составила 7,23%, в России в целом - 7,44%.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — cbr.ru
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте