В Пензенской области растут цены на съемное жилье и услуги медиков

28.02.2024 | 09:59

В январе в Пензенской области годовая инфляция замедлилась по сравнению с декабрем и составила 6,55% (было 6,86%).

По мнению специалистов Банка России, такой ценовой динамике в регионе способствовало расширение предложения некоторых продуктов.

Так, замедлился рост стоимости мяса птицы и свинины, яиц. В случае с последними важную роль сыграло обнуление таможенных пошлин на продукцию, ввозимую из некоторых стран.

А вот годовой прирост цен на непродовольственные товары в январе увеличился с 5,07% до 5,15%. Эксперты связали это со снижением предложения и усилением давления со стороны издержек ряда производителей.

К примеру, из-за ремонта ряда нефтеперерабатывающих заводов увеличились оптовые цены на бензин, соответственно подскочила его стоимость и в розничной продаже.

Также замедлилось снижение цен на пиломатериалы. Причина в том, что Правительство России с начала года изменило ставки платы за заготовку древесины плюс подорожала логистика.

Увеличился и прирост стоимости различных услуг - с 5,95% до 6,53%.

«Из-за возросшего спроса на съемное жилье ускорился годовой рост цен на аренду однокомнатных и двухкомнатных квартир. Медицинским клиникам стали дороже обходиться покупка импортных материалов и обслуживание оборудования иностранного производства в связи с произошедшим ранее ослаблением рубля. Это привело к увеличению годового прироста цен на их услуги», - подытожили в Банке России.

В Приволжском федеральном округе годовая инфляция в январе составила 7,23%, в России в целом - 7,44%.