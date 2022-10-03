В Пензенской области подсчитали семьи, которым доступна ипотека

03.10.2022 | 09:49

Менее трети семей, живущих в Пензенской области, оказались в состоянии купить квартиру в ипотеку. К таком выводу пришли эксперты РИА Рейтинг, изучив данные Центробанка и Росстата.

«В исследовании учтены стоимость жилья в регионе, зарплаты и состав семьи. Размер кредита рассчитан на двухкомнатную квартиру площадью 60 кв. м при первоначальном взносе 30%», - уточнили авторы.

В 2020 году ипотеку на таких условиях могли позволить себе 30,8% пензенских семей, в 2021-м - 29,7%.

По этому показателю регион оказался на 54-м месте по России (в рейтинг попали 84 субъекта, из-за отсутствия актуальных данных не включен Чукотский АО).

Доля семей, способных взять ипотеку, в Пензенской области оказалась ниже, чем в среднем по стране (32,7% в 2020 году и 32,8% в 2021-м).

Первое место по доступности жилищных займов занял Ямало-Ненецкий автономный округ (76,8% семей в 2021 году), далее идут Магаданская (63%) и Ленинградская (52,6%) области. Замыкают рейтинг Ингушетия (7,1%), Чечня (9,1%) и Дагестан (9,2%).