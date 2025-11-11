Алексей Садчиков: Качество портфеля важнее сиюминутного роста

11.11.2025 | 09:00

Генеральный директор ООО «Аквилон-Лизинг» - об итогах полугодия и стратегии компании на фоне общерыночного спада.

Первое полугодие 2025 года стало серьезным испытанием для российского рынка лизинга. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», объем новых сделок по стране значительно сократился. Однако даже в период штормов находятся те, кто не только уверенно держит удар, но и использует волну для движения вперед.

О том, как сохранять положительную динамику в условиях кризиса, выстраивать доверительные отношения с клиентами и что ждет рынок в ближайшей перспективе, рассказал генеральный директор ООО «Аквилон-Лизинг» Алексей Садчиков.

- Алексей, рынок лизинга в первом полугодии 2025 года показал отрицательную динамику. Чем это вызвано - временными сложностями или структурными изменениями?

- Вы правы, общероссийская статистика действительно пессимистична. Высокие процентные ставки с начала года серьезно охладили инвестиционный пыл бизнеса. Многие компании отложили планы по обновлению парка техники и оборудования. Это циклическая реакция на «дорогие» деньги. Но для нас такой фон, как ни парадоксально, стал возможностью продемонстрировать устойчивость.

В то время как совокупный рынок просел, наш лизинговый портфель вырос на 2,3% в годовом выражении, достигнув отметки в 2,023 млрд рублей.

- В чем ваш секрет?

- Наш секрет - надежность. Именно на этом принципе мы строим всю нашу работу. Надежность для нас означает выбор партнеров и клиентов с проверенной платежеспособностью, прозрачность сделок и внимательную оценку рисков. Благодаря такому подходу мы обеспечиваем стабильный рост лизингового портфеля, при этом сохраняем его качество.

Главный индикатор качества - отсутствие просроченной задолженности. На сегодняшний день у нас 0 рублей просрочки. Это особенно важно, учитывая, что многие крупные игроки рынка столкнулись с проблемами платежной дисциплины клиентов и массовыми изъятиями оборудования, что вынудило их создавать резервы под возможные потери.

- Как изменились показатели «Аквилон-Лизинг» в отраслевом рейтинге и что это значит для вас?

- В рейтинге «Эксперт РА» мы улучшили свои позиции практически по всем ключевым направлениям. Поднялись с 90-го на 86-е место по объему нового бизнеса и с 95-го на 84-е - по объему портфеля. Это говорит о том, что наша стратегия верна и приносит устойчивый рост. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило нам кредитный рейтинг на уровне BBB-(RU) со стабильным прогнозом. Для региональной компании это важный знак доверия.

- Вы упомянули партнерские отношения. Часто лизинговая компания воспринимается просто как источник денег. Вы предлагаете другой подход?

- Именно так. Мы стремимся быть не просто финансистом, а партнером, который разделяет риски и помогает клиенту избежать ошибок. Это не красивые слова, а наша ежедневная практика.

Вот простой пример. У нас много сделок, которые мы заключаем в условных единицах, так как оборудование или техника импортные. Мы даем клиенту возможность в рамках установленного договором купли-продажи срока выбрать день для нашей оплаты поставщику по более выгодному курсу, чтобы минимизировать рублевую стоимость имущества.

Или другой случай. Один из наших клиентов, занимающийся строительством, нашел подозрительно выгодное предложение по бетоносмесителю. Наши юристы при проверке документов обнаружили, что выписка из электронного паспорта транспортного средства была нарисована в графическом редакторе. Мы предупредили заказчика, и он избежал крупных финансовых потерь. Такая глубокая проверка - наша стандартная процедура.

Когда речь идет об оборудовании и продавец выполняет пусконаладку или шеф-монтаж, мы рекомендуем клиентам, чтобы его доставка была за счет и силами продавца. Иначе любая поломка в пути приведет к спору: вина лизингополучателя или это производственный брак?

- Ваша география тоже расширяется. Это следствие новой стратегии?

- Да, и это ее логичное продолжение. В первом полугодии мы заключили первую сделку с компанией из Карачаево-Черкесской Республики. До этого были успешные проекты в Мордовии и Саратовской области. Для нас это не просто галочка на карте, а доказательство, что о нас узнают, нам доверяют и нас рекомендуют.

- Каковы ваши ожидания на второе полугодие? Шторм утихает?

- Мы видим, что Центробанк начал цикл снижения ключевой ставки. Это главный сигнал для всего рынка капиталов. Деньги постепенно дешевеют, а значит, инвестиционная активность бизнеса будет восстанавливаться. Мы уже чувствуем растущий спрос и готовы ответить на него предложением. Наш портфель диверсифицирован, команда обладает необходимым опытом, а репутация позволяет выходить на новые рынки. Мы не просто ждем улучшения конъюнктуры - мы уже готовы к новому витку роста.

Узнать о лизинге больше можно в телеграм-канале, а также на сайте компании.

Реклама. Заказчик - ООО «Аквилон-Лизинг», ИНН 5837026589.