ВТБ внедряет дополнительные бонусы для зарплатных клиентов

Erid: 2Vfnxw8ZPGM
ВТБ расширяет бонусную систему для зарплатных клиентов. Теперь каждый квартал можно будет получать выгоду от привычных зарплатных начислений - от повышенного кешбэка до промокодов в популярных магазинах и сервисах.
Новая механика будет доступна в игровом формате прямо в онлайн-банке. Найти ее можно в разделе «Выгода» в веб-версии мобильного приложения ВТБ.
Чтобы увидеть специальное предложение, нужно стереть защитный слой скретч-карты и получить дополнительный бонус. Например, пятую категорию кешбэка - при том, что зарплатным клиентам уже гарантированы четыре категории вместо обычных трех.
Сегодня сервис доступен части клиентов, его аудитория будет постоянно расширяться в этом и следующем годах.
«Сегодня каждый третий клиент ВТБ получает зарплату на карту банка, и мы готовы поощрять их выбор регулярными бонусами. Новая механика превратит рутинное взаимодействие с банком в сервис с персональной выгодой. Его смогут оценить миллионы человек, получающих з/п в ВТБ», - прокомментировал член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
На сегодняшний день более 10 миллионов сотрудников 319 тысяч российских компаний являются зарплатными клиентами ВТБ. Проект предоставляет им расширенный пакет преимуществ, включающий повышенные ставки по сбережениям, кешбэк до 10 категорий, шесть из которых доступны за поддержание остатков на текущем счете и бесплатное обслуживание.
В 2024 году зарплатный проект ВТБ был признан лучшим на рынке по версии Frank RG.
Реклама. Заказчик - Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.
Новости по теме
- Зарабатывать баллы для пенсии станет сложнее
- В ПФО переходят на альтернативные платежные инструменты
- Пензячка не завершила сеанс в банкомате и потеряла 50 000 рублей
- ВТБ запустил видеоконсультации на русском жестовом языке
- Мошенники все чаще атакуют россиян от имени топ-менеджеров компаний
- Стало известно, как уменьшить налог на проценты по вкладам
- Россиян предупредили о возможных списаниях с банковских карт
- Пенсионными клиентами ВТБ стали более 4 млн человек
- В сентябре зарплата пензенских врачей превысила 96 000 рублей
- Рынок сбережений вырос на 7% с начала года
Последние новости
- В октябре регион экспортировал 3,65 тыс. тонн семян льна
- Новые правила расчета утильсбора вступят в силу в декабре
- В ПФО переходят на альтернативные платежные инструменты
- Рост цен на бензин в Пензе связали с осенними полевыми работами
- ВТБ запустил видеоконсультации на русском жестовом языке
- Части россиян придется возвращать поступившие на карту деньги
- Часть россиян освободят от НДФЛ при продаже жилья
- Стало известно, как уменьшить налог на проценты по вкладам
- Губернатор: В регионе собрали более 2 млн тонн сахарной свеклы
- Пенсионными клиентами ВТБ стали более 4 млн человек
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!