До 1 декабря следует заплатить новый налог

22.01.2022 | 13:13

В 2022 году некоторые россияне столкнутся с еще одним налогом. Им придется впервые уплатить налог на совокупные доходы в виде процентов, полученных по вкладам или остаткам на счетах в банках, находящихся на территории России за 2021 год, сообщает портал PNZ.RU.

Как пояснили в пресс-службе Федеральной налоговой службы, он рассчитывается как произведение 1 миллиона рублей и ключевой ставки Банка России, установленной на 1 января данного года.

Например, у физического лица с начала 2021 года открыт рублевый вклад в размере 1,5 миллионов рублей, ставка по вкладу 5% годовых, проценты выплачивались в конце срока действия, который закончился 1 декабря. Других вкладов нет. Таким образом, процентный доход гражданина составил 68 750 рублей.

Ключевая ставка Банка России на 1 января 2021 года равнялась 4,25 %, поэтому необлагаемый процентный доход за год составил 42 500 рублей. В результате сумма налога к уплате: 68 750 рублей – 42 500 рублей х 13% = 3 412,50 рублей.

Кредитные учреждения до начала февраля сообщат в налоговую службу информацию по выплаченным процентам за 2021 год в отношении каждого физлица.

Налоговый орган самостоятельно рассчитает сумму налога на основе сведений от банков и направит физическому лицу уведомление на уплату НДФЛ. Заплатить налог необходимо будет до 1 декабря 2022 года.

В ФНС отметили, при расчете налоговой базы не учитываются суммы процентов, если ставка по вкладу в течение всего года не превышает 1% годовых, а также по счетам эскроу.