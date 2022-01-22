Экономика

До 1 декабря следует заплатить новый налог

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В 2022 году некоторые россияне столкнутся с еще одним налогом. Им придется впервые уплатить налог на совокупные доходы в виде процентов, полученных по вкладам или остаткам на счетах в банках, находящихся на территории России за 2021 год, сообщает портал PNZ.RU.

Как пояснили в пресс-службе Федеральной налоговой службы, он рассчитывается как произведение 1 миллиона рублей и ключевой ставки Банка России, установленной на 1 января данного года.

Например, у физического лица с начала 2021 года открыт рублевый вклад в размере 1,5 миллионов рублей, ставка по вкладу 5% годовых, проценты выплачивались в конце срока действия, который закончился 1 декабря. Других вкладов нет. Таким образом, процентный доход гражданина составил 68 750 рублей.

Ключевая ставка Банка России на 1 января 2021 года равнялась 4,25 %, поэтому необлагаемый процентный доход за год составил 42 500 рублей. В результате сумма налога к уплате: 68 750 рублей – 42 500 рублей х 13% = 3 412,50 рублей.

Кредитные учреждения до начала февраля сообщат в налоговую службу информацию по выплаченным процентам за 2021 год в отношении каждого физлица.

Налоговый орган самостоятельно рассчитает сумму налога на основе сведений от банков и направит физическому лицу уведомление на уплату НДФЛ. Заплатить налог необходимо будет до 1 декабря 2022 года.

В ФНС отметили, при расчете налоговой базы не учитываются суммы процентов, если ставка по вкладу в течение всего года не превышает 1% годовых, а также по счетам эскроу.

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Источник — pnz.ru
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Гость||

ужас

Дмитрий Н. Мотовилов||

ПИИИИИИИИИИИИ!!!!!!!!!!!!!!! А где текст-то про налог???????????????

Гость||

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

ПИИИИИИИИИИИИ!!!!!!!!!!!!!!!
На всю Попова вскрикнул?

Гость||

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

А где текст-то про налог???????????????
Выше всё написано. Нет?

Гость||

Гость писал(a):

ужас
Ужасно то что раньше доход со вкладов не облагался налогом. Так не бывает. Но было.

Гость||

Спасибо что напомнили. Еще есть время успеть оплатить!!

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(а):

> Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

А где текст-то про

> налог???????????????

---------------------------------------------------

Выше всё написано. Нет?

----------------------------------

Нет. Скорее всего лично мне модеры ПИ искалечили аккаунт.

По гебешным соображениям, и не мне одному, не иначе.

Тема начинается прямо с поста "ужас".

Гость||

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Нет. Скорее всего лично мне модеры ПИ искалечили аккаунт.

По гебешным соображениям, и не мне одному, не иначе.

Тема начинается прямо с поста "ужас".

Смотри по ссылке: ссылка на PenzaInform.ru

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В 2022 году некоторые россияне столкнутся с еще одним налогом. Им придется впервые уплатить налог на совокупные доходы в виде процентов, полученных по вкладам или остаткам на счетах в банках, находящихся на территории России за 2021 год, сообщает портал PNZ.RU.

Как пояснили в пресс-службе Федеральной налоговой службы, он рассчитывается как произведение 1 миллиона рублей и ключевой ставки Банка России, установленной на 1 января данного года.

Например, у физического лица с начала 2021 года открыт рублевый вклад в размере 1,5 миллионов рублей, ставка по вкладу 5% годовых, проценты выплачивались в конце срока действия, который закончился 1 декабря. Других вкладов нет. Таким образом, процентный доход гражданина составил 68 750 рублей.

Ключевая ставка Банка России на 1 января 2021 года равнялась 4,25 %, поэтому необлагаемый процентный доход за год составил 42 500 рублей. В результате сумма налога к уплате: 68 750 рублей – 42 500 рублей х 13% = 3 412,50 рублей.

Кредитные учреждения до начала февраля сообщат в налоговую службу информацию по выплаченным процентам за 2021 год в отношении каждого физлица.

Налоговый орган самостоятельно рассчитает сумму налога на основе сведений от банков и направит физическому лицу уведомление на уплату НДФЛ. Заплатить налог необходимо будет до 1 декабря 2022 года.

В ФНС отметили, при расчете налоговой базы не учитываются суммы процентов, если ставка по вкладу в течение всего года не превышает 1% годовых, а также по счетам эскроу.

Держи Мотя.

Гость||

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

А где текст-то про налог???????????????
У тебя кстати вклад на какую сумму?

Имя: Гость
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