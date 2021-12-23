«Дамате» за год создала в Пензенской области свыше тысячи рабочих мест

23.12.2021 | 11:19

В 2021 году в пяти регионах присутствия компании «Дамате» - Пензенской, Тюменской, Ростовской, Московской областях и Северо-Кавказском федеральном округе - было создано 1 892 новых рабочих места, а общая численность сотрудников превысила 10 000.

Увеличение количества рабочих мест связано с тем, что компания активно развивает все бизнес-направления и вводит новые производственные мощности. На данный момент в «Дамате» трудятся 10 130 человек.

В этом году наиболее востребованными вакансиями в компании стали рабочие, ветеринары, механизаторы, лаборанты, зоотехники, технологи, инженеры автоматизированных систем управления, а также слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

В Пензенской области на конец года создано более 1 000 новых мест как по рабочим профессиям, так и по инженерно-техническому персоналу. Из них 652 приходится на введенный в эксплуатацию завод по глубокой переработке мяса индейки, еще 210 мест создано на заводе по убою и переработке индейки. В связи с открытием новых птицеводческих площадок и вводом центра мойки и санитарной обработки технологического транспорта создано 124 рабочих места. Кроме этого, в регионе открылись вакансии в растениеводческом направлении, а также потребовались кадры для обеспечения бесперебойной работы складов различных инфраструктурных объектов компании.

Для успешной адаптации новых сотрудников на заводе в Пензенской области в 2021 году запущен пилотный проект по наставничеству. 228 стажеров прошли адаптацию у 58 наставников, сертифицированных по стандарту TWI (Training Within Industry). Сократилось время обучения сотрудников и количество брака в производственных операциях стажеров. В планах компании распространение полученного успешного опыта наставничества на другие производственные предприятия.

«Дамате» имеет устойчивую репутацию надежного работодателя и в 2021 году завоевала три награды в области управления персоналом и социальной политики. Компания стала обладателем премии за достижения в области развития корпоративной культуры и мотивации сотрудников «Хрустальная пирамида - 2021» в номинации «Лучшая программа Well-being». «Дамате» одержала победу в премии в области командообразования Team Awards 2021 в номинации «Команда года» категории «Промышленность» за лучшую систему обучения на производстве. Также в активе «Дамате» за 2021 год премия HR-бренд в номинации «Федерация» за проект «Digital HR Strategy/Стратегия управления эффективностью посредством автоматизации HR-процессов на производственном предприятии».