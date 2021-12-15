Статистики выяснили, на сколько в Пензенской области подорожал чай

15.12.2021 | 14:52

К Международному дню чая, который отмечается в среду, 15 декабря, пензенские статистики привели несколько интересных фактов, касающихся этого всенародно любимого напитка.

По данным за ноябрь 2021 года, средняя цена одного килограмма черного байхового чая составляет 874,73 рубля, а зеленого - 1 099,39 рубля.

По отношению к октябрю килограмм черного чая подорожал на 0,97%, тогда как зеленого - подешевел на 1,32%. К декабрю 2020 года наблюдается практически одинаковое удорожание на 4,7% и 4,4% соответственно.

«Средняя цена более простого в приготовлении пакетированного черного байхового чая составляет 58,64 рубля. По отношению к октябрю 25 пакетиков подорожали на 0,77%, а к декабрю 2020-го - на 5,18%», - сообщила главный специалист-эксперт отдела сводных статистических работ и общественных связей Мария Шишкина.