Сетевое издание|18+|Среда|15 дек 2021|16:11
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
 

Экономика

Статистики выяснили, на сколько в Пензенской области подорожал чай

Печать

К Международному дню чая, который отмечается в среду, 15 декабря, пензенские статистики привели несколько интересных фактов, касающихся этого всенародно любимого напитка.

По данным за ноябрь 2021 года, средняя цена одного килограмма черного байхового чая составляет 874,73 рубля, а зеленого - 1 099,39 рубля.

По отношению к октябрю килограмм черного чая подорожал на 0,97%, тогда как зеленого - подешевел на 1,32%. К декабрю 2020 года наблюдается практически одинаковое удорожание на 4,7% и 4,4% соответственно.

«Средняя цена более простого в приготовлении пакетированного черного байхового чая составляет 58,64 рубля. По отношению к октябрю 25 пакетиков подорожали на 0,77%, а к декабрю 2020-го - на 5,18%», - сообщила главный специалист-эксперт отдела сводных статистических работ и общественных связей Мария Шишкина.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

будем чифирить!

Гость||

Вот что , что а нынешний чай это далеко не то что раньше. Ни вкуса ни аромата. И даже дорогие сорта. Просто бизнес.

Гость||

А сахар сейчас! Сыпешь сыпешь, А он не сладкий. Да ну вас.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте