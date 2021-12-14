15 декабря выберем, с чем пить чай: с молоком, лимоном или мятой

14.12.2021 | 13:08

Сегодня, 15 декабря, попробуйте нарушить традицию - вместо привычного утреннего кофе начните день с чаепития. Ведь сегодня во всем мире отмечается День чая. И чашка ароматного горячего янтарного напитка, заваренного по всем правилам, обязательно зарядит вас энергией.

В России чаепитие было настоящим ритуалом, когда у самовара собиралась вся семья. Свежезаваренный чай пили с сахаром вприкуску, сладостями и пирожками. Недаром этот процесс запечатлен на многих художественных полотнах - одна кустодиевская «Купчиха за чаем» чего стоит!

В Пензенской области, как и во многих других регионах России, популярен чай c молоком или лимоном, а также с травами. Традиционными добавками являются мята, мелисса, чабрец (богородская трава), ромашка, липовый цвет и другие ароматные растения, характерные для Сурского края. Впрочем, в последние годы в моду вошли и иные добавки: цедра апельсина, лук, имбирь.

15 декабря в Вооруженных Силах России отмечается День образования радиотехнических войск Военно-космических сил РФ. Это, можно сказать, глаза и уши в системе обороны страны, от которых зависит защита ее воздушного пространства.

Это же число обозначено в календаре как День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Он отмечается с 1991 года.

В истории 15 декабря состоялось несколько знаменательных событий. В 1791 году вступили в силу первые 10 поправок к Конституции США («Билль о правах»). В 1875-м в парижском «Журнале воспитания и развлечения» завершилась публикация романа Жюля Верна «Таинственный остров». В 1905-м в Санкт-Петербурге был основан Литературный музей Института русской литературы РАН (Пушкинского Дома). А в 1923-м была зарегистрирована эмблема автомобилестроительной фирмы Skoda.

15 декабря родились древнеримский император Нерон, французский инженер-строитель Александр Густав Эйфель, французский физик, открывший радиоактивное излучение, нобелевский лауреат Антуан Анри Беккерель, политический и государственный деятель Борис Грызлов.

В народном календаре 15 декабря - день Аввакума. На Руси на пророка Аввакума было принято молиться о крепком сне, отгонять от избы ночниц (нечистую силу, пугающую по ночам детей) и читать заговоры против бессонницы. А чтобы защитить ребенка, знахарки проводили целый обряд: в курятнике обмывали малыша водой, приговаривая «куры белые, куры рябые, куры желтые, куры пестрые, куры черные, возьмите свои ночницы, а младенцу дайте доброе здоровье и сон». После этого на дитя надевали свежее платье.

Именины сегодня празднуют Алексей, Андрей, Афанасий, Борис, Вера, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Кузьма, Маргарита, Мария, Матвей, Матрона, Мирра, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Степан, Тамара и Федор.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь делит день на две половины: утром наблюдается бурная энергия, энтузиазм, после обеда могут возникнуть повышенная эмоциональность и обидчивость.