Экономика

Социальные выплаты будут дополнительно проиндексированы

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Президент России Владимир Путин во время форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!» заявил о продолжении курса поддержки населения. По словам главы государства, в 2022 году социальные выплаты будут дополнительно проиндексированы.

«Мы расширили финансовую помощь семьям с небольшими доходами, провели единовременные выплаты пенсионерам и семьям, где растут школьники, запускаем новые меры поддержки семей с детьми. В будущем году проведем дополнительную индексацию прожиточного минимума, МРОТ, социальных выплат. Конечно, это не исчерпывающий перечень мер по поддержке граждан. Исходя из наших финансовых возможностей, будем принимать и новые решения на этот счет», — сказал Путин.

Летом 2021 года в Министерства труда и социальной защиты РФ планировали увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 6,4%.

«По предварительной оценке, МРОТ в 2022 году составит 13 617 рублей. Прожиточный минимум на будущий год составит 11950 рублей, для трудоспособного населения – 13 026 рублей, для детей – 11 592 рубля, а для пенсионеров – 10 277 рублей», - указывали в пресс-службе ведомства.

В ноябре 2021 года депутаты Государственной думы РФ приняли в третьем чтении закон об увеличении минимального размера оплаты труда в 2022 году до 13 890 рублей в месяц. По решению Президента индексация составит более 8 %. В настоящий момент размер МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц.

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Гость||

А зарплаты кто людям проиндексируют если эта власть это сделать не в силах

Гость||

Только Путин даст нам большой МРОТ.

Гость||

Уже смешно, на злость сил нет! Большинство налогов и штрафов привязаны к МРОТ и все эти "блага" автоматом ведут к повышению затрат людей на жизнь!

Гость||

Спасибо барин! До 15000 жаба задушила, итак каждый месяц всё дорожает.

Гость||

20:38 ))) На это и рассчитано, а вы халявы захотели, нет дружище, вы глубоко заблуждаетесь.

Гость||

Какая халява? Просто бедные будут доплачивать нищим...

Гость||

21:10 ))) Ну да , круговорот мелочи из одного кармана в другой карман. Всё гениальное просто Ватсон.

Гость||

И когда этот круговорот закончится, дорогие вы наши...

Имя: Гость
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