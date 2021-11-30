30.11.2021 | 19:29

Президент России Владимир Путин во время форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!» заявил о продолжении курса поддержки населения. По словам главы государства, в 2022 году социальные выплаты будут дополнительно проиндексированы.

«Мы расширили финансовую помощь семьям с небольшими доходами, провели единовременные выплаты пенсионерам и семьям, где растут школьники, запускаем новые меры поддержки семей с детьми. В будущем году проведем дополнительную индексацию прожиточного минимума, МРОТ, социальных выплат. Конечно, это не исчерпывающий перечень мер по поддержке граждан. Исходя из наших финансовых возможностей, будем принимать и новые решения на этот счет», — сказал Путин.

Летом 2021 года в Министерства труда и социальной защиты РФ планировали увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 6,4%.

«По предварительной оценке, МРОТ в 2022 году составит 13 617 рублей. Прожиточный минимум на будущий год составит 11950 рублей, для трудоспособного населения – 13 026 рублей, для детей – 11 592 рубля, а для пенсионеров – 10 277 рублей», - указывали в пресс-службе ведомства.

В ноябре 2021 года депутаты Государственной думы РФ приняли в третьем чтении закон об увеличении минимального размера оплаты труда в 2022 году до 13 890 рублей в месяц. По решению Президента индексация составит более 8 %. В настоящий момент размер МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц.