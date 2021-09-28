Стало известно о новом повышении пенсий

28.09.2021 | 14:54

Государство продолжает заботиться о пожилых россиянах, ведь многие чиновники признают, что размер пенсий не соответствует ценам на продукты и услуги.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова заявила о повышении пенсий военным пенсионерам.

«С 1 октября на 3,7% повышаются оклады военных и силовиков. Вместе с ними повышаются пенсии военным пенсионерам», — цитирует Елену Бибикову «Парламентская газета».

По словам чиновницы, повышение пенсий в октябре коснется тех, кому исполнилось 80 лет в сентябре. Пенсионерам, у которых появился иждивенец, также увеличат выплату к пенсии, заявила Бибикова.

По словам президента России Владимира Путина, практика повышения пенсий в стране должна сохраниться в ближайшие годы.

Ранее в ПФР напомнили о плановых и внеплановых повышениях пенсий в этом году.