Экономика

Стало известно о новом повышении пенсий

Печать

Государство продолжает заботиться о пожилых россиянах, ведь многие чиновники признают, что размер пенсий не соответствует ценам на продукты и услуги.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова заявила о повышении пенсий военным пенсионерам.

«С 1 октября на 3,7% повышаются оклады военных и силовиков. Вместе с ними повышаются пенсии военным пенсионерам», — цитирует Елену Бибикову «Парламентская газета».

По словам чиновницы, повышение пенсий в октябре коснется тех, кому исполнилось 80 лет в сентябре. Пенсионерам, у которых появился иждивенец, также увеличат выплату к пенсии, заявила Бибикова.

По словам президента России Владимира Путина, практика повышения пенсий в стране должна сохраниться в ближайшие годы.

Ранее в ПФР напомнили о плановых и внеплановых повышениях пенсий в этом году.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Ну военным то кончно, самые нищие.

Гость||

Гость|28.09.2021 15:01|

Ну военным то кончно, самые нищие. А ты служил?

Гость||

Послужите 20 лет, а потом поговорим!?

Гость||

Гость писал(a):

Послужите 20 лет, а потом поговорим!?
а что там делать? заниматься никому не нужным делом

Гость||

Гость писал(a):

Послужите 20 лет, а потом поговорим!?
А вы поработайте 40 лет, потом поговорим.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Государство продолжает заботиться о пожилых россиянах,
Уже смешно.

Гость||

Гость писал(a):

Государство продолжает заботиться о пожилых россиянах
Заботятся о повышении пенсий силовикам, остальные значит не россияне.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

размер пенсий не соответствует ценам на продукты и услуги.
Совершенно логичный итог правления геополитика.

Гость||

И это при том, что работающим пенсионерам опять отказали в индексации пенсий вопреки обнуленной конституции.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

практика повышения пенсий в стране должна сохраниться в ближайшие годы.
Ключевое слово здесь - "должна". Правда, потом выяснится, что инфляция там опять что-то откусила, коронавирус вообще все планы обрушил, да еще и Байден в подъезде нагадил...

Гость||

Счастье то какое. 1) Повысили пенсия, но не всем. 2) Не всем, но на 3.7%. 3) Цены на все выросли на гораздо большие проценты. Вот теперь пенсионеры заживут, уже сейчас наверное гадают куда эту прибавку деть... А хотя знают, квитанции за квартиру тоже ведь в октябре придут...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте