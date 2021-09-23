Общество

Пензенцам напомнили о внеплановых повышениях пенсий

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В четверг, 23 сентября, в отделении ПФР по Пензенской области напомнили о плановых и внеплановых повышениях пенсий в течение года.

Так, увеличение может быть связано с достижением 80-летнего возраста, приобретением трудового стажа на Севере или увольнением с работы. В таких случаях не надо ждать определенной даты, например 1 октября, пенсия повышается в любое время года при наступлении соответствующих обстоятельств.

В первом случае - в 80 лет - самому пенсионеру не надо ничего делать для получения надбавки: она будет установлена автоматически сразу по достижении этого возраста.

Во втором случае надо лишь подать заявление с подтверждающими документами в ПФР, и со следующего месяца выплаты пересчитают.

«Напомним, что те, кто полностью выработал северный стаж, имеют право досрочно уйти на пенсию на 5 лет раньше и получать повышенные выплаты независимо от места проживания. Минимально необходимый северный стаж для досрочного назначения пенсии составляет 15 лет на Крайнем Севере и 20 лет в приравненных местностях.

Требования по страховому стажу при этом составляют 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Если северный стаж выработан не полностью, возраст назначения пенсии снижается за каждый отработанный год в северном регионе», - пояснили в региональном отделении.

Кроме того, в течение года в одни и те же даты автоматически производятся перерасчеты.

«Например, 1 января, когда индексируются страховые пенсии большинства пенсионеров, или 1 апреля, с которого ежегодно повышаются пенсии по государственному обеспечению, включая социальные. Другой такой датой является 1 августа, когда Пенсионный фонд повышает страховые пенсии работавших пенсионеров, а также выплаты пенсионных накоплений по результатам полученной инвестиционной доходности», - добавили в ПФР.

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Гость||

Вы смеётесь,какие 80 лет? До 65 мало доживают...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

или 1 апреля, с которого ежегодно повышаются пенсии по государственному обеспечению, включая социальные
На 2.6% в 2021 году было повышение. Нормально?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Другой такой датой является 1 августа, когда Пенсионный фонд повышает страховые пенсии работавших пенсионеров
Максимальное 3 пенсионных балла и это не идёт в сравнение с отнятой индексацией.

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