Экономика

Выплаты на детей с трех до семи лет будут расширены

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В России снова меняются правила расчета пособий. Нововведение затронет понятие о «нулевом доходе».

На официальной странице Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в социальной сети Instagram появилась информация, что теперь беременность будет считаться объективной причиной для отсутствия заработка.

«Пособие на детей от 3 до 7 лет назначаются с учетом комплексной оценки нуждаемости и «правил нулевого дохода». В отдельных случаях причиной для отсутствия доходов является беременность. Теперь период от момента постановки на учет до родов будет считаться объективной причиной для отсутствия заработка. Изменения будут внесены до конца текущего года», — заявили в ведомстве.

Напомним, правило «нулевого дохода» подразумевает, что нуждающиеся могут рассчитывать на пособие только в том случае, при котором у всех взрослых членов семьи есть заработок.

Ранее беременность не входила в перечень обоснованных объективных жизненных обстоятельств, из-за которых женщина не имела заработка, а соответственно, семья не могла рассчитывать на поддержку от государства.

Вступающие в силу изменения коснутся не только тех, кто получает пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, но и граждан РФ, кто рассчитывает на выплату одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет.

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Источник — фото - инстаграм
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