ГК «Дамате» начала сотрудничество с Kuwait Food Company

02.09.2021 | 15:09

Группа компаний «Дамате» - крупнейший производитель мяса индейки в России начала сотрудничество с ведущим оператором фуд-сервиса на Ближнем Востоке Kuwait Food Company (Americana).

Основные направления деятельности Americana Group - производство и продажа продуктов, а также поставки напитков для сектора HoReCa. Сеть насчитывает более 1 200 торговых точек. Среди них - десять брендов в категориях быстрого обслуживания, повседневной и изысканной кухни, включая KFC, Pizza Hut, Hardee’s, T.G.I. Friday's, Costa Coffee, Baskin Robbins, Krispy Kreme, Olive Garden, Red Lobster, LongHorn Steakhouse, а также несколько других домашних и региональных брендов, таких как Chicken Tikka и Signor Sassi.

Первая партия продукции из российской индейки весом 27 тонн уже прибыла на склад покупателя и в ближайшее время будет отправлена на производственные площадки группы компаний Americana в Кувейте. Дальнейшие поставки пойдут согласно контракту и графику.

В ближайшее время «Дамате» и Americana Group планируют начать поставки в Саудовскую Аравию. Это стало возможным благодаря открытию крупнейшего в Европе завода глубокой переработки индейки «Дамате» мощностью 303 тонны в сутки. На заводе уже производят свыше 100 позиций из 100%-го мяса индейки: сыровяленые колбасы, ветчины, вареные колбасы, сосисочные изделия, а также готовые к употреблению полуфабрикаты.

«Дамате» начала отгружать мясо индейки на экспорт осенью 2015 года. На сегодняшний день предприятия компании имеют разрешения на поставки продукции более чем в 60 стран. Это государства Европейского союза, Евразийского экономического союза и еще в 33 страны мира, среди которых - Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, страны Африки и Азии.

Экспортный товарооборот группы компаний «Дамате» за 7 месяцев 2021 года превысил 1 млрд рублей. Положительная динамика обусловлена планомерной работой компании по развитию экспортного направления, расширением географии поставок и развитием ассортимента поставляемой за рубеж брендированной продукции.

Следует отметить, что развитию экспорта продукции из индейки в мусульманские страны в значительной мере способствует система менеджмента «Халяль», внедренная на предприятиях «Дамате». Ее признали специалист как национальных, так и зарубежных органов сертификации «Халяль».