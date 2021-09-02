Экономика

ГК «Дамате» начала сотрудничество с Kuwait Food Company

Печать

Группа компаний «Дамате» - крупнейший производитель мяса индейки в России начала сотрудничество с ведущим оператором фуд-сервиса на Ближнем Востоке Kuwait Food Company (Americana).

Основные направления деятельности Americana Group - производство и продажа продуктов, а также поставки напитков для сектора HoReCa. Сеть насчитывает более 1 200 торговых точек. Среди них - десять брендов в категориях быстрого обслуживания, повседневной и изысканной кухни, включая KFC, Pizza Hut, Hardee’s, T.G.I. Friday's, Costa Coffee, Baskin Robbins, Krispy Kreme, Olive Garden, Red Lobster, LongHorn Steakhouse, а также несколько других домашних и региональных брендов, таких как Chicken Tikka и Signor Sassi.

Первая партия продукции из российской индейки весом 27 тонн уже прибыла на склад покупателя и в ближайшее время будет отправлена на производственные площадки группы компаний Americana в Кувейте. Дальнейшие поставки пойдут согласно контракту и графику.

В ближайшее время «Дамате» и Americana Group планируют начать поставки в Саудовскую Аравию. Это стало возможным благодаря открытию крупнейшего в Европе завода глубокой переработки индейки «Дамате» мощностью 303 тонны в сутки. На заводе уже производят свыше 100 позиций из 100%-го мяса индейки: сыровяленые колбасы, ветчины, вареные колбасы, сосисочные изделия, а также готовые к употреблению полуфабрикаты.

«Дамате» начала отгружать мясо индейки на экспорт осенью 2015 года. На сегодняшний день предприятия компании имеют разрешения на поставки продукции более чем в 60 стран. Это государства Европейского союза, Евразийского экономического союза и еще в 33 страны мира, среди которых - Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, страны Африки и Азии.

Экспортный товарооборот группы компаний «Дамате» за 7 месяцев 2021 года превысил 1 млрд рублей. Положительная динамика обусловлена планомерной работой компании по развитию экспортного направления, расширением географии поставок и развитием ассортимента поставляемой за рубеж брендированной продукции.

Следует отметить, что развитию экспорта продукции из индейки в мусульманские страны в значительной мере способствует система менеджмента «Халяль», внедренная на предприятиях «Дамате». Ее признали специалист как национальных, так и зарубежных органов сертификации «Халяль».

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте