Экономика

Губернатор сообщил о планах вдвое нарастить экспорт в Узбекистан

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Губернатор Олег Мельниченко побывал во вторник, 29 апреля, в представительстве Пензенской области, открытом в Ташкенте. Оно помогает налаживать взаимовыгодные связи экспортерам региона и Узбекистана.

Олег Мельниченко пояснил на своих страницах в соцсетях, что это территория, где в постоянном режиме представлен потенциал области.

Губернатор сообщил о планах вдвое нарастить экспорт в Узбекистан

«На стенде можно ознакомиться с деятельностью 40 пензенских предприятий, заинтересованных в расширении экспортных поставок. Предпринимателям здесь дадут консультации по установлению и развитию сотрудничества, возможность провести деловые переговоры», - перечислил губернатор.

По его словам, в ближайшие 5 лет регион планирует с помощью представительства увеличить долю экспорта в Узбекистан в общем объеме экспорта Пензенской области почти вдвое.

Губернатор сообщил о планах вдвое нарастить экспорт в Узбекистан

28 апреля Олег Мельниченко принял участие во встрече Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева с главами регионов РФ. Темой обсуждения стали новые направления сотрудничества. «Мы предлагаем взаимодействие в сфере медицинских технологий и автомедтехники, глубокую кооперацию, организацию в Узбекистане производства кондитерских изделий, коммунальной техники, авиазаправщиков», - рассказал Олег Мельниченко.

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Источник — фото областного правительства
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