Экономика

В области планируют нарастить объем производства товаров

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Объем производства гражданских товаров в области должен увеличиться на 30% к 2025 году. Наращивать мощности придется не только крупным заводам.

«Индекс промышленного производства - 174. Это хороший показатель - первый по ПФО, девятый по Российской Федерации. Но также понимаю, что этот показатель во многом формируется именно крупными производствами, в том числе за счет гособоронзаказов. Развитие предприятий малого и среднего бизнеса - это основная задача регионального органа государственной власти», - сообщил врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

Увеличение объемов производства и развитие экономики в целом обсуждали на заседании ассоциации промышленников области. В правительство пригласили руководителей больших предприятий.

«Мы должны понимать, что это достаточно серьезная задача, которую просто так, с кондачка не возьмешь и не наскочишь на нее, поэтому выпуск товаров гражданского назначения затронет все предприятия. И мы должны понимать, что он породит конкуренцию», - заявил президент Ассоциации промышленников Пензенской области Олег Шаповал.

Также собравшиеся подвели итоги за минувший год. Несмотря на пандемию коронавируса, по многим показателям отмечен стабильный рост.

«Заработная плата за 2020 год на промышленных предприятиях выросла на 5,6% и составила 32 570 рублей», - отметил врио заместителя председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов.

За тот же период на пензенских заводах появилось более 400 новых рабочих мест.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

отметил врио заместителя председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов.
это на это лицо похожее по пьянке порулить авто дало

Гость||

14.03.2020|12:06Печать

В четверг, 12 марта, мировой судья участка № 1 Пензенского района Дмитрий Акатов изучил дело заместителя председателя правительства региона Валерия Беспалова.

«Принято решение: определение о передаче протокола об АП (административном правонарушении. - Прим. ред.) и других материалов дела на рассмотрение по подсудности», - говорится на сайте суда.

Участок № 1 Пензенского района включает в себя в числе прочего территорию рабочего поселка Золотаревка, недалеко от которого произошел инцидент. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Mitsubishi. За рулем была нетрезвая женщина, место пассажира занимал Валерий Беспалов.

На женщину составили протокол за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, на ее спутника - за передачу управления.

Об инциденте доложили губернатору Ивану Белозерцеву, было назначено служебное расследование. Однако на данный момент Валерий Беспалов продолжает оставаться зампредом правительства Пензенской области. Он является куратором региональных минпрома и управления цифрового развития, участвует в заседаниях.

Гость||

Ну и что там служебное расследование показало?

Гость||

А почему этот пьяненький Бестолковый -Беспалов до сих пор работает? Для него чего законы не писаны? Рожа глупая.

Имя: Гость
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