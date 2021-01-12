«Мокшанская ягода» примет в гости туристов со всей области

12.01.2021 | 09:20

Клубничные поляны компании «Мокшанская ягода», раскинувшиеся в селе Симбухово Пензенской области, станут ключевой точкой популярного туристического маршрута, объединяющего достопримечательности района.

Договоренность об этом достигнута с информационно-туристическим центром при Министерстве культуры Пензенской области.

Клубничные плантации начинают плодоносить в мае и радуют ароматными ягодами вплоть до первых заморозков. Все, кто желает познакомиться с работой предприятия, могут приехать на экскурсию в Симбухово.

Такая практика широко распространена в Европе, а вот в России пока встречается гораздо реже. Как правило, на ягодные поля приезжают целыми семьями. Для подрастающего поколения это хорошая возможность узнать, что ягода растет отнюдь не на полках в магазине. И, конечно, ни с чем не сравнимое удовольствие - наесться вдоволь самых сочных плодов, срывая их прямо с куста. Это можно делать сколько угодно и совершенно бесплатно. А если возникнет желание собрать немного для себя, можно взвесить собственноручно собранный урожай отборных ягод и приобрести, как в магазине.

Помимо этого сотрудники агрофирмы ответят на все вопросы о том, как ухаживать за плантацией, познакомят с системой капельного полива и особенностями ухода.

«Ягода растет на грядках, покрытых геотекстилем. Это сделано для того, чтобы она оставалась чистой даже после дождя. Питательные вещества и вода поступают к каждому корню через систему капельного полива, и таким образом кусты не подвергаются внешнему воздействию», - рассказал главный агроном компании Александр Михайлов.

«Мокшанская ягода» является региональным гастрономическим брендом еще с советских времен. Аграрии, которые теперь трудятся на полях предприятия, возрождают былую славу этой плодородной земли. Сегодня ООО «Мокшанская ягода» входит в группу компаний «Дионис».

«Семейная поездка обещает не только погружение в красоты села Симбухово. На карте Мокшанского района есть множество туристических достопримечательностей, которые сделают экскурсию яркой и запоминающейся. В частности, Мокшан славится знаменитым родником святой Параскевы Пятницы, православными храмами постройки XVIII века, единственным в России музеем известного советского писателя Александра Малышкина.

Детали туристического маршрута, включающего «Мокшанскую ягоду», будут проработаны совместно с краеведами и администрацией Мокшанского района к началу теплого сезона», - сообщила директор Туристско-информационного центра Пензенской области Анна Плясунова.

Информацию о маршруте опубликуют на портале welcome2penza.ru, она будет доступна для жителей всей России благодаря взаимодействию пензенского ТИЦ с подразделениями в других регионах.