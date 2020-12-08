Плановые доходы городского бюджета уменьшатся на два миллиарда

08.12.2020 | 20:05

Минус два миллиарда рублей: плановые доходы городского бюджета в 2021 году уменьшатся и составят около 14,5 миллиарда. Исходя из этой суммы, будут и соответствующие траты.

«По управлению образования расходы составят 6,5 миллиарда рублей, по социальному управлению - 2,1 миллиарда рублей, по ЖКХ - 1,8 миллиарда рублей, по капитальному строительству - 1,3 миллиарда рублей», - сообщил глава города Пензы Владимир Мутовкин.

На культуру потратят 686 миллионов, на спорт и молодежную политику - 288. На транспортные расходы - 243 миллиона рублей, из них на поддержание троллейбусного парка выделяется 106 миллионов.

Согласно проекту бюджета, все меры социальной поддержки граждан будут в 2021-м сохранены: обеспечение горячим питанием школьников, работа детской кухни для малышей 1-го и 2-го года жизни из малообеспеченных семей, а также льготные путевки в летние лагеря.

«13 миллионов дотации мы сохранили на общественные бани, поскольку люди пользуются, не у всех есть свои ванны, бани, эта услуга очень востребованна», - отметил Владимир Мутовкин.

В 2021 году в Пензе построят новое кладбище. Речь идет о фактическом расширении Восточного некрополя, в народе называемого Чемодановским. На эти цели планируется потратить 37,6 миллиона рублей из городского бюджета.

«Первоначально денежные средства выделяются на расчистку территории от зеленых насаждений и устройство дорожек», - пояснил глава города.

Что касается разговоров о появлении в Пензе крематория, то предложений от частных инвесторов пока не поступало. Учитывая сложившийся менталитет, строительство такого объекта вряд ли будет рентабельным.