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Экономика

Плановые доходы городского бюджета уменьшатся на два миллиарда

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Минус два миллиарда рублей: плановые доходы городского бюджета в 2021 году уменьшатся и составят около 14,5 миллиарда. Исходя из этой суммы, будут и соответствующие траты.

«По управлению образования расходы составят 6,5 миллиарда рублей, по социальному управлению - 2,1 миллиарда рублей, по ЖКХ - 1,8 миллиарда рублей, по капитальному строительству - 1,3 миллиарда рублей», - сообщил глава города Пензы Владимир Мутовкин.

На культуру потратят 686 миллионов, на спорт и молодежную политику - 288. На транспортные расходы - 243 миллиона рублей, из них на поддержание троллейбусного парка выделяется 106 миллионов.

Согласно проекту бюджета, все меры социальной поддержки граждан будут в 2021-м сохранены: обеспечение горячим питанием школьников, работа детской кухни для малышей 1-го и 2-го года жизни из малообеспеченных семей, а также льготные путевки в летние лагеря.

«13 миллионов дотации мы сохранили на общественные бани, поскольку люди пользуются, не у всех есть свои ванны, бани, эта услуга очень востребованна», - отметил Владимир Мутовкин.

В 2021 году в Пензе построят новое кладбище. Речь идет о фактическом расширении Восточного некрополя, в народе называемого Чемодановским. На эти цели планируется потратить 37,6 миллиона рублей из городского бюджета.

«Первоначально денежные средства выделяются на расчистку территории от зеленых насаждений и устройство дорожек», - пояснил глава города.

Что касается разговоров о появлении в Пензе крематория, то предложений от частных инвесторов пока не поступало. Учитывая сложившийся менталитет, строительство такого объекта вряд ли будет рентабельным.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Что касается разговоров о появлении в Пензе крематория, то предложений от частных инвесторов пока не поступало. Учитывая сложившийся менталитет, строительство такого объекта вряд ли будет рентабельным.
А администрация города не просчитывает возникновенме новых инфекционных заболеваний? Это только начало и вероятно скоро Ковид-19 покажется цветочками.

Лучше знать и опасаться,чем не знать и получить...

Гость||

На культуру потратят 686 миллионов

Конкретно на что такое бабло выделили?

Гость||

Хоть на благое дело потратят - и то уже хорошо! :-)

Гость||

Я смотрю еще общественные бани поддержали - что же, и это тоже верное решение.

Гость||

Горячее питание для школьников - тоже "+".

Гость||

опять кладбище в чемодановке, вы сначала горячую воду дайте в 22 пятиэтажке. спасибо вам за все, дай вам бог здоровья, не болейте никогда и не кашляйте на здоровье.

Гость||

на культуру 686 млн вы в своем уме? жировать в кризис, дай те горячую воду в чемодановке

Гость||

на спорт 288 млн? вы вообще с головой дружите в кризис-то? дайте горячую воду в чемодановке

Гость||

Гость писал(a):

На культуру потратят 686 миллионов

Конкретно на что такое бабло выделили?

ага

Имя: Гость
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