«Дамате» увеличит мощность завода по глубокой переработке индейки

22.06.2020 | 13:10

Группа компаний «Дамате», крупнейший производитель индейки в России, решила увеличить проектную мощность завода по глубокой переработке индейки, строящегося в Нижнеломовском районе, с ранее заявленных 214 до 303 тонн продукции в сутки, или на 40%. Проект будет реализован до конца 2021 года.

Нарастить мощность планируется за счет установки дополнительных линий по производству сосисочных изделий, ветчин и полуфабрикатов. Кроме того, будут созданы две лаборатории: одна для исследований и разработок (RND), вторая для контроля за качеством выпускаемой продукции.

«Дамате» дополнительно инвестирует в строительство завода 1,8 млрд рублей, так что общий объем инвестиций достигнет 8,8 млрд. Финансовым партнером проекта намерен выступить АО «Россельхозбанк».

«Мы видим потенциал для роста продаж изделий из мяса индейки, предложение по которым на данный момент практически полностью отсутствует на рынке. Поэтому было принято решение инвестировать в установку дополнительных производственных линий и значительно расширить ассортимент. Для нас всегда было и остается важным качество выпускаемого нами продукта. Две современные лаборатории, которые мы планируем создать в рамках расширения проекта, позволят нам полностью контролировать этот аспект. В комплексе наш потребитель получит возможность расширить свой выбор за счет появления на прилавках новой линейки качественных инновационных продуктов из индейки», - отметил финансовый директор ГК «Дамате» Иван Щичко.

Проект по запуску нового завода, начатый в конце 2018 года, находится в финальной стадии. Объект будет введен в эксплуатацию в 2020 году. Там планируется выпускать широкий ассортимент продукции исключительно из мяса индейки: сыровяленые колбасы, ветчины, вареные колбасы и сосисочные изделия, полуфабрикаты.