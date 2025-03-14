В Пензе вновь заработал асфальтобетонный завод

14.03.2025 | 21:41

В Пензе вновь запустили асфальтобетонный завод на улице Рябова. В пятницу, 14 марта, предприятие посетил глава города Олег Денисов.

Как пояснили в администрации Пензы, объем выпускаемой продукции - до 175 тонн в час. Сейчас ее используют для восстановления дорог после зимы.

«Чуть позже начнем приводить в порядок и более протяженные участки улично-дорожной сети», - сообщил Олег Денисов.

В плане до конца года восстановить асфальт на улицах 65-летия Победы, Лозицкой, Злобина, Тухачевского, Сердобской, Пушанина, Совхозной, Ростовской, Петровской и Гагарина, а также на путепроводе 8 Марта (по направлению из центра) и в поселке Победа (от улицы Отрадной до конечной остановки «Побединские дачи»).

Общая протяженность составит свыше 10 километров.

Ранее сотрудники Госавтоинспекции проверили состояние асфальта на дорогах Пензы. По словам начальника отделения областной ГАИ Александра Юданова, вопрос по ликвидации выбоин стоит наиболее остро.