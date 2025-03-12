Олег Мельниченко запустил линию по производству домокомплектов

12.03.2025 | 16:11

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко дал старт запуску линии по производству полистиролбетона на новом предприятии «ТОТ завод», входящем в группу компаний «Территория жизни».

Мероприятие прошло в рамках визита главы региона на производственные площадки группы компаний «Территория жизни», занимающей первое место в Пензенской области по объемам строящегося и введенного в эксплуатацию жилья (по данным Единого ресурса застройщиков РФ).

Главе региона продемонстрировали производственные линии крупнейшего предприятия индустриального домостроения в Поволжье - smart-завода Betonium и нового производства «ТОТ завод», задачей которого является выпуск домокомплектов из полистиролбетона для индивидуального жилищного строительства.

В ходе встречи советники ГК «Территория жизни» Роман Семенов и Федор Тощев рассказали о производственном и кадровом потенциале площадок, объемах выпуска продукции, современных технологиях производства и перспективах развития. Главе региона показали, как работают производственные линии мировых лидеров крупнопанельного домостроения Simem и Schiaslo (Италия), EVG (Австрия) и Elematic (Финляндия).

Губернатор дал высокую оценку труду команды застройщика.

«Очень рад, что в Пензенской области есть такие крупные и серьезные компании, которые занимаются и строительством, и производством, являясь компаниями полного цикла. Благодарю трудовой коллектив за качественное воплощение в жизнь перспективных и масштабных для региона проектов», – прокомментировал Олег Мельниченко.

«Олег Владимирович, хочу от себя и от всего коллектива группы компаний «Территория жизни» поблагодарить вас и вашу команду за поддержку нас как застройщика. Наша команда всегда ориентировалась только на высокие результаты в строительстве и с достоинством достигала их. Прошлый год для нас стал особенным в плане достижений. Мы ввели в эксплуатацию более 180 тысяч квадратных метров качественного и комфортного современного жилья. Это рекордный показатель для области. Добиться таких результатов нам помогла ваша поддержка: участие в федеральных и региональных программах, строительство социальных и спортивных объектов, школ и детских садов, транспортной инфраструктуры. Без всего этого невозможно развивать микрорайоны, повышать качество жизни пензенцев», - поблагодарил главу региона Роман Семенов.

В торжественной обстановке Олег Мельниченко дал старт новой линии по производству домокомплектов.

Полистиролбетон - это совершенно новый для Пензенской области строительный материал, который позволяет быстро строить малоэтажные индивидуальные дома.

Легкий и прочный полистиролбетон идеально подходит для возведения несущих стен при малоэтажном строительстве, ограждающих ненесущих стен, перегородок, полов в многоэтажном строительстве, а также для теплоизоляции кровли. Блоки можно использовать как самостоятельный конструкционный и стеновой материал, который не нуждается в дополнительном утеплении.

Производство готовых домокомплектов, продуманные планировочные решения и проекты значительно сократят сроки строительства индивидуального жилого дома. Благодаря разработанной специалистами инструкции и современным технологиями процесс сборки будет простым и понятным. Полистиролбетон обеспечит отличную тепло- и звукоизоляцию.

Предприятие не только создаст в регионе новые рабочие места, но и поможет в развитии производства инновационных строительных материалов, будет способствовать их широкому применению.

Глава региона предложил использовать такие домокомплекты в новом проекте по поддержке молодых специалистов на селе.

«Мы хотим в Башмакове на базе агротехнического колледжа создать экспериментальную площадку по закреплению молодых специалистов на селе. Необходимы участок земли, дом, коммуникация, чтобы уровень жизни примерно соответствовал городскому. И дальше: заканчивает молодой человек колледж, если работодатель в нем заинтересован - вот тебе просторный дом, чтоб для троих детей оптимально. Появилось в семье трое детей - переходит в собственность дом. Можно и по числу отработанных на предприятии лет поощрять. Главное - чтобы была возможность привлекать перспективных ребят на предприятия», - пояснил Олег Мельниченко.

Инвестиции в строительство производственной линии «ТОТ завод» составили порядка 1,5 млрд рублей.

После торжественного запуска губернатор вручил региональные награды наиболее отличившимся сотрудникам и представителям трудовых династий, которые уже несколько поколений хранят верность строительным и производственным отраслям.

Лучшие специалисты были отмечены медалями ордена «За заслуги перед Пензенской областью» II степени и почетным знаком губернатора «Во славу земли Пензенской».

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