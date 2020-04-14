Экономика

В Пензе цены на имбирь снова изменились

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В Пензе снова изменились цены на имбирь. Об этом во вторник, 14 апреля, на пресс-конференции в региональном правительстве сообщила глава областного УФАС России Елена Демидова.

Скачок стоимости продукта впервые произошел в конце марта - начале апреля. За несколько недель до этого он стоил 250-300 рублей за килограмм. Потом цифры на ценниках стали варьироваться от 2 999 до 6 000.

«На имбирь, конечно, вообще непонятно, каким образом были повышены цены», - отмечала Елена Демидова накануне, 13-го числа.

Тогда же она заявила, что в центральном аппарате уже согласована проверка стоимости имбиря и лимона. Губернатор потребовал изучить ценовую политику в соседних регионах, чтобы понять, «наши грубо нарушают или это ситуация по всей Российской Федерации такая».

Во время мониторинга 14 апреля специалисты-антимонопольщики обнаружили, что цены резко упали, где-то на 800 рублей, где-то на 550. Сейчас, по словам Елены Демидовой, имбирь стоит 450, 500 или 690 рублей.

Она заявила, что проверка все равно будет проведена. При выявлении нарушений в ценообразовании примут соответствующие меры реагирования.

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Гость||

Пусть гниют имбирь, чеснок, лимон. От жадности пусть гниют

Гость||

Я вот удивляюсь, а кому этот мибирь за такую цену всрался?

Пользы от него столько же, сколько от полетов митрополита.

Гость||

Что уфас, что имбирь такое дерьмо

Имя: Гость
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