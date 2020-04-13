В Пензенской области решили расширить список работающих

13.04.2020 | 09:25

В понедельник, 13 апреля, на совещании оперативного штаба Пензенской области губернатор Иван Белозерцев сообщил о том, что принято решение разрешить ряду организаций продолжить деятельность.

«Сегодня посмотрим, каким предприятиям можно приступить к работе. Мы будем расширять линейку», - пообещал глава региона.

При этом Иван Белозерцев подчеркнул, что ответственность за сотрудников, за соблюдение всех необходимых санитарных норм будет лежать на руководителях организаций.

На прошлой неделе в общий список добавили компании, исполняющие государственный оборонный заказ, а также осуществляющие поставку продукции в рамках экспортных контрактов.

С 8 апреля приступили к работе магазины по продаже мобильных телефонов и планшетов, а также салоны оптики.

Ранее в перечень включили фирмы, занятые на весенних полевых работах и оказывающие складские, транспортно-логистические услуги в сельскохозяйственной отрасли.

Деятельность остальных компаний приостановлена до 30 апреля.