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Экономика

В Пензенской области решили расширить список работающих

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В понедельник, 13 апреля, на совещании оперативного штаба Пензенской области губернатор Иван Белозерцев сообщил о том, что принято решение разрешить ряду организаций продолжить деятельность.

«Сегодня посмотрим, каким предприятиям можно приступить к работе. Мы будем расширять линейку», - пообещал глава региона.

При этом Иван Белозерцев подчеркнул, что ответственность за сотрудников, за соблюдение всех необходимых санитарных норм будет лежать на руководителях организаций.

На прошлой неделе в общий список добавили компании, исполняющие государственный оборонный заказ, а также осуществляющие поставку продукции в рамках экспортных контрактов.

С 8 апреля приступили к работе магазины по продаже мобильных телефонов и планшетов, а также салоны оптики.

Ранее в перечень включили фирмы, занятые на весенних полевых работах и оказывающие складские, транспортно-логистические услуги в сельскохозяйственной отрасли.

Деятельность остальных компаний приостановлена до 30 апреля.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А как там заборчик на ул.Лазо?

Гость||

а жрецы свои храмики - рассадники заразы, и не закрывали!

Гость||

Гость писал(a):

А как там заборчик на ул.Лазо?
до выборов он будет на месте, а там как пойдет

Гость||

А что там с белыми речными трамвайчиками? Когда ждать?

И что с танком?!

Гость||

Хочу машину купить, какого черта автосалоны закрыты?

Гость||

Нужно разрешить работать организацями, которые производят обслуживание (ТО охранно-пожарного оборудования, видеонаблюдения, систем доступа, ТО кассового оборудования и программного обеспечения). Дело крайне нужное. В этих обслуживающих организациях сотрудников мало и передвигаются обычно собственным транспортом.

Гость||

Обеспечение безопасности обьектов крайне важная задача в сложившихся условиях.

Гость||

Разрешите работать детским садам,девать ребенка не знаю куда,в дежурную группу не берут,так как мы не подходим под указ президента,оба работаем у частников,сказала в садике нам работать по очереди с супругом,а кто так будет нас держать

Имя: Гость
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