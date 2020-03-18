18.03.2020 | 10:36

Во вторник, 17 марта, в Пензе сотрудники городской и районных администраций провели рейд по сетевым магазинам, чтобы узнать цены на социально значимые товары. Они прошли по торговым точкам на улицах Плеханова, Пушкина, Кулакова, Луначарского, Ленина и Мира.

«На полках магазинов отсутствия продуктов первой необходимости - сахара, соли, макаронных изделий, консервированной, молочной, хлебобулочной продукции - отмечено не было. Также не зафиксировано превышение уровня торговой наценки при реализации социально значимых товаров», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Цены в магазинах варьировались. Так, сахар-песок продавался от 23,99 до 28,90 руб. за 1 кг, соль поваренная - от 7,99 до 12,90 руб., крупа гречневая - от 47,90 руб., рис шлифованный - от 47,90 руб., пшено - от 37,37 руб., макаронные изделия - от 29,90 руб., масло подсолнечное рафинированное - от 46,99 руб. за литр, яйца куриные С2 - от 43,90 руб. за десяток.

Также комиссия отметила наличие на полках мыла, влажных салфеток, зубной пасты, моющих средств и другой бытовой химии.

С 16 марта вырос спрос на товары бакалейной группы. Оптовики уверяют, что поставки в розничные торговые точки идут по плану, заявки полностью выполняются. Директорам магазинов посоветовали увеличить заявки на эту продукцию и своевременно выкладывать ее в торговых залах.

«Для обеспечения жителей города продуктами питания по доступным ценам руководителям предприятий рекомендовано усилить контроль за реализацией продовольственных товаров, входящих в перечень социально значимых (27 наименований), а также не допускать превышения уровня торговой наценки», - сообщили в мэрии.

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