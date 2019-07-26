26.07.2019 | 13:56

В Пензенской области появится высокотехнологичный сельскохозяйственный комплекс по выращиванию индейки. Его строительство ведет компания «Агро58», которая входит в состав холдинга «Термодом».

23 июля объект посетил губернатор Иван Белозерцев. Он осмотрел строящиеся птичники, познакомился с планами по развитию этого бизнеса.

Генеральный директор «Агро58» Алексей Ососков доложил главе региона об основных показателях проекта.

«Запланировано строительство 32 птичников: 8 на площадке подращивания, 24 - на площадке откорма. Здесь создается 121 рабочее место. Этот комплекс практически полностью строится из материалов, производимых нашим холдингом. В четвертом квартале 2020 года планируется завершение строительства и в первом квартале 2021-го - запуск комплекса», - сообщил Алексей Ососков.

В дальнейшем «Агро58» намеревается приобрести земли для развития кормовой базы, построить элеватор, комбикормовый и маслобойный завод. Общий объем инвестиций - 3 млрд 200 млн рублей.

Иван Белозерцев высоко оценил строящийся комплекс и дал поручение министру сельского хозяйства региона Андрею Бурлакову проработать вопрос субсидирования процентной ставки для развития предприятия.

«Дай бог, чтобы этот проект заработал. Отступать некуда: вложены значительные финансовые средства. Это очень серьезный проект», - подчеркнул глава региона.