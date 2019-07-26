Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|26 июл 2019|15:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+30oC
+30oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+24oC
+25oC
Завтра | Ясно |
  70.47  |  $  63.29
 

Экономика | «Термодом» построит сельхозкомплекс в Шемышейском районе

26.07.2019|13:56
Печать

В Пензенской области появится высокотехнологичный сельскохозяйственный комплекс по выращиванию индейки. Его строительство ведет компания «Агро58», которая входит в состав холдинга «Термодом».

23 июля объект посетил губернатор Иван Белозерцев. Он осмотрел строящиеся птичники, познакомился с планами по развитию этого бизнеса.

Генеральный директор «Агро58» Алексей Ососков доложил главе региона об основных показателях проекта.

«Запланировано строительство 32 птичников: 8 на площадке подращивания, 24 - на площадке откорма. Здесь создается 121 рабочее место. Этот комплекс практически полностью строится из материалов, производимых нашим холдингом. В четвертом квартале 2020 года планируется завершение строительства и в первом квартале 2021-го - запуск комплекса», - сообщил Алексей Ососков.

В дальнейшем «Агро58» намеревается приобрести земли для развития кормовой базы, построить элеватор, комбикормовый и маслобойный завод. Общий объем инвестиций - 3 млрд 200 млн рублей.

Иван Белозерцев высоко оценил строящийся комплекс и дал поручение министру сельского хозяйства региона Андрею Бурлакову проработать вопрос субсидирования процентной ставки для развития предприятия.

«Дай бог, чтобы этот проект заработал. Отступать некуда: вложены значительные финансовые средства. Это очень серьезный проект», - подчеркнул глава региона.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!