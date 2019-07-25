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Экономика | Стало известно, что мешает привлекать инвестиции в Пензенскую область

25.07.2019|15:32
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25,3 млрд рублей планируется инвестировать в экономику Пензенской области в 2018-2019 годах по заключенным соглашениям. Общие налоговые поступления будут равняться 3 млрд 802 млн рублей, в том числе в бюджет области - 3 млрд 370 млн. Об этом шла речь на заседании правительства региона в четверг, 25 июня.

«В 2018 году общий объем инвестиций в основной капитал составил 87,8 млрд руб., это на 20,2% выше аналогичного показателя 2017 года. По итогам работы в 2018 году по темпу роста инвестиций Пензенская область стала лидером среди регионов ПФО», - доложил зампред правительства Андрей Лузгин.

В I квартале 2019-го объем инвестиций достиг суммы 12,2 млрд рублей - 102,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Во втором полугодии благодаря реализации крупных проектов планируется рост этого показателя до 86,4 млрд руб.

По словам Андрея Лузгина, воплощение инвестиционных проектов в жизнь позволит за восемь лет создать более тысячи рабочих мест.

«Что больше всего мешает привлечению инвестиций в Пензенскую область?» - задал вопрос зампред правительства Валерий Беспалов.

«Конкуренция со стороны других регионов!» - ответил Андрей Лузгин. В частности, он отметил успешную борьбу с ростом цен на электроэнергию в Тольятти и Воронежской области. Они вкладываются в инфраструктуру и принимают все меры, чтобы снизить для инвесторов стоимость киловатта. К примеру, специально для них строят подстанции.

«Давайте проведем анализ по регионам ПФО (Приволжского федерального округа. - Прим. ред.) и сравним цену электроэнергии», - предложил председатель правительства Николай Симонов.

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Гость|25.07.2019 15:52|

Общие налоговые поступления будут равняться 3 млрд 802 млн рублей, в том числе в бюджет области - 3 млрд 370 млн. Об этом шла речь на заседании правительства региона в четверг, 25 июня.

Как раз всё на бордюры и плитку уйдет, ну и на премии ворью!!!

Гость|25.07.2019 15:53|

А мы то думали коррупция местных бояр, а оказывается вон оно как.

Гость|25.07.2019 15:54|

Все по классике мешают:

Непрошибаемая тупость и лихая придурь.

Гость|25.07.2019 15:59|

Бордюров шибко много...

Гость|25.07.2019 16:01|

Нищий город, с недееспособной властью.

Гость|25.07.2019 16:18|

Новость - поезд "Сура" будет отменен с декабря 2019г. Привлекательность нашего захолусья у битым машиностроением все более и более

Гость|25.07.2019 16:19|

Бестолковая и алчная власть ,воровство.

Гость|25.07.2019 16:26|

По словам Андрея Лузгина, воплощение инвестиционных проектов в жизнь позволит за восемь лет создать более тысячи рабочих мест.

То есть по 125 мест рабочих в год? А не маловато ли будет?

Гость|25.07.2019 16:34|

1984 год:

ЗИФ - 6000тыс рабочих мест

ВЭМ - 4500 рабочих мест

Дизельмаш - 5000 рабочих мест

ПензХиммаш - 6000тыс раб.мест

ТяжПромАрматура - 9000тыс раб мест

КомпрессорМаш - 4000тыс раб мест

Гость|25.07.2019 16:37|

Гость писал(a):

1984 год:

ЗИФ - 6000 рабочих мест

ВЭМ - 4500 рабочих мест

Дизельмаш - 5000 рабочих мест

ПензХиммаш - 6000 раб.мест

ТяжПромАрматура - 9000 раб мест

КомпрессорМаш - 4000 раб мест

Вот так вернее будет, но все равно плакать хочется...

Гость|25.07.2019 16:43|

penzainform.ru писал(a):

25,3 млрд рублей планируется инвестировать в экономику Пензенской области в 2018-2019 годах по заключенным соглашениям
Так 2019 скоро закончится, а у них планируется.

Имя: Гость
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