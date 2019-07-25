25.07.2019 | 15:32

25,3 млрд рублей планируется инвестировать в экономику Пензенской области в 2018-2019 годах по заключенным соглашениям. Общие налоговые поступления будут равняться 3 млрд 802 млн рублей, в том числе в бюджет области - 3 млрд 370 млн. Об этом шла речь на заседании правительства региона в четверг, 25 июня.

«В 2018 году общий объем инвестиций в основной капитал составил 87,8 млрд руб., это на 20,2% выше аналогичного показателя 2017 года. По итогам работы в 2018 году по темпу роста инвестиций Пензенская область стала лидером среди регионов ПФО», - доложил зампред правительства Андрей Лузгин.

В I квартале 2019-го объем инвестиций достиг суммы 12,2 млрд рублей - 102,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Во втором полугодии благодаря реализации крупных проектов планируется рост этого показателя до 86,4 млрд руб.

По словам Андрея Лузгина, воплощение инвестиционных проектов в жизнь позволит за восемь лет создать более тысячи рабочих мест.

«Что больше всего мешает привлечению инвестиций в Пензенскую область?» - задал вопрос зампред правительства Валерий Беспалов.

«Конкуренция со стороны других регионов!» - ответил Андрей Лузгин. В частности, он отметил успешную борьбу с ростом цен на электроэнергию в Тольятти и Воронежской области. Они вкладываются в инфраструктуру и принимают все меры, чтобы снизить для инвесторов стоимость киловатта. К примеру, специально для них строят подстанции.

«Давайте проведем анализ по регионам ПФО (Приволжского федерального округа. - Прим. ред.) и сравним цену электроэнергии», - предложил председатель правительства Николай Симонов.