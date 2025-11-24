В Лунинскую районную больницу трудоустроилась молодая семья врачей

В Лунинскую районную больницу, став участниками программы «Земский доктор», трудоустроились участковые терапевт и педиатр Павел и Валерия Попенко - молодая семья врачей.
Супруги окончили Читинскую государственную медицинскую академию, а потом переехали в Пензенскую область, сообщили в региональном минздраве.
«Приход молодых специалистов в нашу больницу - это значительное событие для всего медицинского учреждения и, конечно же, для жителей района. Увеличение числа квалифицированных врачей позволяет расширить спектр оказываемых медицинских услуг и сделать их более доступными для местного населения», - отметил главврач Лунинской районной больницы Ким Кушаев.
Программа «Земский доктор» предоставляет врачам стартовый капитал (1,5 млн рублей). Она разработана для развития здравоохранения в отдаленных районах.
В 2025 году по указанной программе в медучреждения региона трудоустроились 52 врача-специалиста.
Новости по теме
- Врач предостерег от одной позы для сна
- Нарколог предупредил злоупотребляющих алкоголем об усыхании мозга
- Хирургическое отделение в больнице №6 отремонтируют до конца года
- Врач разоблачил миф о вреде распространенной привычки
- Увлажнители воздуха могут навредить глазам
- В Пензе дети долго ждут ЭКГ из-за нехватки специалистов
- Доктор Мясников заявил об опасной группе лекарств для гипертоников
- Для жительниц Лунинского района обновили женскую консультацию
- Названа провоцирующая инсульт ночная привычка
- В России перечислили испытывающие самый острый кадровый голод отрасли
Последние новости
- Прогноз на рабочую неделю: погода в Пензенской области будет меняться
- Родственников бойцов обманывают под видом поиска пропавших
- Закон вступил в силу: нотариусы будут проверять долги у умерших
- 25 ноября отключат свет на Бугровке, в Райках и Междуречье
- 24 ноября в Пензенской области ожидаются туман и небольшой дождь
- МВД: Мошенники подстраиваются под возраст потенциальных жертв
- Искусственный интеллект дал прогноз демографической ситуации в России
- В 207 школ Пензенской области купили носилки и дозиметры-радиометры
- У россиян забирают автомобили, купленные у обманутых пенсионерок
- Хирургическое отделение в больнице №6 отремонтируют до конца года
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!