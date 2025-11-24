В Лунинскую районную больницу трудоустроилась молодая семья врачей

24.11.2025 | 12:49

В Лунинскую районную больницу, став участниками программы «Земский доктор», трудоустроились участковые терапевт и педиатр Павел и Валерия Попенко - молодая семья врачей.

Супруги окончили Читинскую государственную медицинскую академию, а потом переехали в Пензенскую область, сообщили в региональном минздраве.

«Приход молодых специалистов в нашу больницу - это значительное событие для всего медицинского учреждения и, конечно же, для жителей района. Увеличение числа квалифицированных врачей позволяет расширить спектр оказываемых медицинских услуг и сделать их более доступными для местного населения», - отметил главврач Лунинской районной больницы Ким Кушаев.

Программа «Земский доктор» предоставляет врачам стартовый капитал (1,5 млн рублей). Она разработана для развития здравоохранения в отдаленных районах.

В 2025 году по указанной программе в медучреждения региона трудоустроились 52 врача-специалиста.