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Общество

Нарушителей пожарной безопасности будут штрафовать на месте

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В пятницу, 11 апреля, вступили в силу изменения в КоАП РФ, в соответствии с которыми инспекторы Госпожнадзора могут сразу привлекать нарушителей к административной ответственности. Об этом напомнили в МЧС России.

При достаточности оснований контрольные (надзорные) мероприятия теперь не нужны.

«В частности, это относится к землевладельцам, которые не следят за своим участком: не убирают мусор, сухостой или сжигают его вопреки запретам. Все это - нарушение требований пожарной безопасности», - пояснили в ведомстве.

За совершение проступка грозит штраф в пределах 15 000 рублей. В условиях особого противопожарного режима сумма возрастает до 20 000 рублей.

В Пензенской области с наступлением теплой погоды практически ежедневно возникают ландшафтные пожары.

Так, по данным регионального ГУ МЧС, 10 апреля в Сердобском, Нижнеломовском, Наровчатском и Каменском районах огонь прошел 258 кв. м. А 11-го числа в разных районах региона из-за неосторожного обращения с огнем произошло 9 таких ЧП, сгорело более 4 гектаров сухой травы и мусора.

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