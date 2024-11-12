Госдума приняла закон о миллионных штрафах за пропаганду чайлдфри

12.11.2024 | 15:24

Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли закон о штрафах до пяти миллионов рублей за пропаганду чайлдфри. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Изменения направлены против контента, пропагандирующего отказ от рождения детей в интернете, средствах массовой информации, кинофильмах и рекламе. Поправки затронут сразу шесть действующих законов, запрещающих пропаганду педофилии, ЛГБТ (международное движение признано экстремистским и запрещено в России) и смены пола.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, в первую очередь закон призван защитить российских подростков от негативно влияющей на формирование их личности информации. «Необходимо делать все, чтобы новые поколения наших граждан росли ориентированными на традиционные семейные ценности», - подчеркнул он.

Согласно принятому закону, за пропаганду отказа от детей граждане будут наказываться штрафом до 100 тысяч рублей, должностные лица до 200 тысяч рублей, юридические лица - до 1 миллиона рублей либо приостановкой деятельности на срок до 90 суток. В случае если распространяемая информация направлена на несовершеннолетних, штраф для граждан составит до 200 тысяч рублей, для должностных лиц - до 400 тысяч рублей, для юридических лиц - до 4 миллионов рублей.

Максимальным штрафом в размере до пяти миллионов рублей будут наказывать юрлиц, пропагандирующих чайлдфри среди детей и подростков, используя интернет или средства массовой информации. Гражданам при аналогичных обстоятельствах придется заплатить до 400 тысяч рублей, а должностным лицам - до 800 тысяч рублей.

Законопроект внесли в Госдуму в конце сентября. Его авторами стала группа депутатов и сенаторов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совфеда Валентиной Матвиенко. 17 октября документ приняли в первом чтении.

21 октября стали известны результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), согласно которым, большинство россиян выступило против введения штрафов за пропаганду чайлдфри. Против инициативы высказались 48 процентов респондентов, а поддержали - 44 процента. Кроме того, 55 процентов опрошенных считают, что введение штрафов за пропаганду чайлдфри не окажет влияния на рождаемость в стране.