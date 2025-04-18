В Пензе чиновница брала взятки одеждой и техникой

18.04.2025 | 18:00

В Пензе коммерческую фирму оштрафовали на крупную сумму за «подарки», переданные заместителю директора государственного казенного учреждения.

В период с июня 2021 года по декабрь 2024-го представитель общества с ограниченной ответственностью вручил женщине имущество на общую сумму более 400 000 рублей. Среди прочего были мультиварка-скороварка, робот-пылесос, мотоблок, норковая шуба, а также другие дорогостоящие предметы одежды.

За взятки чиновница помогала фирме становиться поставщиком товарно-материальных ценностей, закупаемых для нужд госучреждения.

Когда преступная схема раскрылась, в отношении юридического лица возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юрлица). Компанию оштрафовали на 500 000 рублей.

«В отношении взяткодателя и взяткополучателя расследуются уголовные дела», - уточнила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.