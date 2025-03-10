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Культура

На проект реставрации бюста Лермонтова потратят 3,9 млн

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В Пензе на проект реставрации бюста знаменитого русского поэта, прозаика и драматурга Михаила Лермонтова потратят 3 960 000 рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Речь идет о скульптурной композиции, размещенной в сквере, который носит имя поэта. Заказчиком выступает парк Белинского, на балансе которого находится объект культурного наследия регионального значения. Средства выделяются из городского бюджета.

Бронзовый бюст в Лермонтовском сквере считается одним из старейших памятников в Пензе. Он был установлен в конце XIX века на четырехгранном гранитном пьедестале на главной в то время площади.

«Перед торжественным открытием памятника духовенство Спасского кафедрального собора с певчими совершило молебен, а вечером в сквере состоялись гулянья с музыкой оркестра 160-го пехотного Абхазского полка», - говорится в техзадании.

Создателем бюста стал петербургский скульптор Илья Гинцбург, автор памятников Пушкину, Гоголю, Айвазовскому, Плеханову, Менделееву и др. Он изобразил поэта в мундире Тенгинского полка без эполет, с четко выделяющимся ремнем от кавказской шашки.

Бюст давно нуждается в восстановлении. Региональное министерство по охране памятников истории и культуры уже проводило обследование объекта и направляло балансодержателю предостережение.

Подрядчику предстоит разработать проектно-сметную документацию на ремонт постамента, основания памятника и самого бюста. ПСД должна быть готова до 1 августа 2025 года.

До этого времени необходимо также получить положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы и выполнить проверку достоверности определения сметной стоимости.

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