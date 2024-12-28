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Культура

На улице Московской торжественно открыли бюст Федора Куликова

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В субботу, 28 декабря, в центре Пензы, у здания регионального правительства со стороны улицы Московской, официально открыли бюст еще одного советского чиновника - Федора Куликова.

На улице Московской торжественно открыли бюст Федора Куликова

«Сегодня мы открываем бюст Федора Михайловича Куликова, видного государственного, партийного деятеля. Ему довелось руководить областью после Льва Борисовича Ермина, а Лев Борисович задал очень высокую планку, и эту планку надо было держать. Очень много объектов построено в годы, когда руководил областью Федор Михайлович: это и молкомбинат, и ЦНТИ, и больница завода ВЭМ, и большое количество дорог. Дорожное строительство как раз было его коньком, дороги от райцентров строились под руководством Федора Михайловича, и, соответственно, жилье на селе стали строить новое, современное», - сообщил губернатор Олег Мельниченко, принявший участие в церемонии.

Он рассказал, что даже после ухода на пенсию Федор Михайлович продолжал работать: возглавлял клуб «Ровесник», фонд социальной поддержки населения.

На улице Московской торжественно открыли бюст Федора Куликова

«Мы считаем, что Федор Михайлович - это человек, который внес значительный вклад в развитие нашего региона. Он относится к категории созвездия Льва, то есть Льва Борисовича Ермина, и поэтому сегодня в рамках программы «Земляки» открывается данный бюст в память о Федоре Михайловиче», - резюмировал губернатор.

Скульптура появилась справа от Галереи почета и славы Пензенской области. Слева установлен бюст первого секретаря местного обкома КПСС Бориса Зубкова, торжественно открытый год назад.

Неподалеку, в сквере Славы, в июне появился бюст Александра Щербакова, который с 1991 по 1993 год находился на посту первого заместителя главы администрации Пензенской области.

Также в 2024 году в Пензе установили бюсты бывшего губернатора Василия Бочкарева (на Юбилейной площади) и советского деятеля Георга Мясникова (около отделения Союза художников России на Максима Горького, 41).

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