Проект ремонта памятника Белинскому в Пензе обойдется в 1,25 млн

08.02.2024 | 21:33

В Пензе планируют отремонтировать памятник известному литературному критику Виссариону Белинскому, установленный в сквере напротив областного драматического театра на улице Московской и являющийся объектом культурного наследия федерального значения.

Вначале займутся разработкой проектной документации. На нее хотят потратить 1 млн 250 тысяч рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Заказчиком ПСД выступает Центральный парк культуры и отдыха, носящий имя Белинского. Источник финансирования - городской бюджет.

Пятиметровая скульптура и пьедестал такой же высоты исполнены в литейной бронзе естественной патинировки.

«Техническое состояние строительных конструкций объекта согласно инженерно-техническому обследованию, проведенному в 2022 году, оценивается как ограниченно работоспособное», - говорится в документах.

Проект должен быть подготовлен до 20 октября.

В Пензенской области много памятников Белинскому. Помимо парка, его имя носят улицы, педагогический институт, сквер, город, район. Жизнь Виссариона Григорьевича тесно связана с регионом: он провел детство в Чембаре (ныне - Белинский), после окончания уездного училища в 1825-м поступил в губернскую гимназию, где проучился три с половиной года. Позже перешел в Московский университет.