В Пензе оформили несколько закупок для празднования 85-летия региона

29.01.2024 | 15:12

В областном центре готовятся к празднованию 85-летия региона, которое отмечается 4 февраля. Официальные торжества состоятся в ближайшую пятницу, 2-го числа, в ККЗ «Пенза».

«Пензаконцерт» в преддверии праздника совершил три закупки на общую сумму 1 млн 385 тысяч 496 рублей.

В частности, приобретено сценическое (506 496 рублей) и световое (550 000) оборудование, оформлена услуга по обеспечению светодиодными экранами и техникой торжественного мероприятия, посвященного 85-летию, сообщается на портале госзакупок.

Празднование 80-летнего юбилея Пензенской области проходило на той же площадке. Тогда со сцены перед собравшимися выступили полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, Иван Белозерцев, занимавший тогда пост губернатора, и многие другие.

Состоялась церемония вручения знаков «Почетный гражданин Пензенской области», а после официальной части собравшимся представили концертную программу.

Пять лет назад по случаю юбилея в ближайшие к нему выходные, 9 и 10 февраля, в подарок пензенцам вход в зоопарк и музеи сделали бесплатным, также можно было покататься на муниципальных аттракционах в парках.