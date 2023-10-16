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Культура

Стало известно, чей бюст появился у здания правительства в Пензе

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У здания правительства Пензенской области установили бюст первого секретаря местного обкома КПСС Бориса Зубкова.

Борис Зубков родился в 1937 году в селе Трофимовка Бессоновского района. В 1961-м окончил инженерно-строительный институт. В 1964-м стал первым секретарем Пензенского обкома ВЛКСМ, в 1973-м его назначили первым секретарем Ленинского райкома КПСС в Пензе.

С 1979 года Зубков состоял в областном обкоме КПСС: 10 лет был секретарем, затем год - вторым секретарем, а в 1990-1991 годах, до распада СССР, занимал должность первого секретаря обкома КПСС.

В 90-х Борис Зубков возглавил областной комитет КПРФ, в 1997-м стал депутатом Заксобра. Награжден двумя орденами «Знак почета», двумя медалями. Скончался 15 сентября 2007 года.

В 2021-м за особые заслуги перед населением ему присвоили звание почетного гражданина Пензенской области посмертно.

По данным сайта zakupki.kontur.ru, начальная цена контракта на приобретение памятника составляла 2 млн 525 тыс. рублей. Заказчиком выступил областной краеведческий музей. В строке «Время поставки» значится 16.11.2023.

Конструкцию, под которую обустроили небольшую площадку, пензенцы заметили уже 14 октября. Поначалу она была скрыта от глаз прохожих. Из-за такой таинственности горожане начали строить разные догадки.

Одни предположили, что это будет бюст бывшего губернатора Василия Бочкарева, другие - историка-краеведа Георга Мясникова.

В пользу последнего говорил тот факт, что в мае 2023 года нынешний глава региона Олег Мельниченко во время посещения отреставрированного Музея одной картины, в свое время открытого Мясниковым, поручил установить в центре Пензы бюст Георга Васильевича как дань памяти о выдающемся государственном деятеле Пензенского края.

Однако оба предположения оказались неверными.

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Источник — фото пользователя Polinka
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