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Культура

Кузнечан просят сдать в музей сани, конскую упряжь и бочки

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Сотрудники Кузнецкого музейно-выставочного центра собирают экспонаты, характеризующих быт города конца XIX - начала XX века, в том числе кустарного производства.

Музейщики просят горожан помочь в этой работе, так как новая экспозиция нуждается в немых свидетелях той эпохи.

Горожане могут поднести в дар учреждению культуры сохранившиеся у них интересные предметы старины. Это могут быть:

- изделия кустарного производства (кузнечного, гончарного, кожевенного, сапожного, овчинно-дубильного, шорного, веревочно-шпагатного и других);

- орудия труда, в том числе сельскохозяйственные;

- предметы быта;

- интересные документы и фотографии.

Особенно ценными считаются элементы конской упряжи, деревянные колеса, гужевые повозки, деревянные бочки, корзины, сани и санки.

«Просим вас помочь в сохранении исторического наследия родного города. На все вопросы вам ответят сотрудники музея по телефонам: 3-25-58, 3-25-51», - обратились к горожанам в пресс-службе администрации Кузнецка.

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Источник — фото gorodkuzneck.ru
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