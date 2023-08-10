Главный культорг Пензы приглашает горожан на свой творческий вечер

10.08.2023 | 11:57

В среду, 16 августа, в большом зале пензенского Центра культуры и досуга пройдет бенефис начальника городского управления культуры Веры Фейгиной. Днем раньше Вера Александровна отпразднует юбилей.

«15 августа мне 55. Приглашаю 16 августа в 18:00 в большой зал ЦКиД на мой творческий вечер. Буду рада всех видеть! Вход свободный», - написала виновница торжества на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Вера Фейгина родилась 15 августа 1968 года в Бишкеке (Киргизская ССР). В 1989-м она окончила Фрунзенский педагогический институт русского языка и литературы, в 1992-м стала ассистентом кафедры педагогики ПГПИ им. В. Г. Белинского. В 2003 году занялась преподавательской деятельностью в Пензенском училище культуры и искусств. А с 2005 года она руководит пензенской культурой.

Помимо организационных способностей, Вера Фейгина обладает творческим даром. Она является членом Союза российских писателей и председателем регионального отделения СРП. Спектакль «Экзамен на любовь» по мотивам лирики Веры Фейгиной и ее отца, пензенского поэта-краеведа Александра Петрушкова, с 2017 года в репертуаре городского ТЮЗа.

В 2008 году вышел сборник стихов Веры Фейгиной «Душа спасается любовью». Также ее произведения публиковались в литературном журнале «Сура» и вошли в антологии «Пенза в поэзии» и «Душою, кистью и пером», а также в аудиоантологию «Поэтическая губерния». Кроме того, Вера Фейгина записала несколько музыкальных альбомов. В марте 2023 года вышла книга для детей «Добрые сказки бабушки Веры».

Стихи юбилярши прозвучат на творческом вечере со сцены ЦКиД. Кроме того, перед гостями выступят известные пензенские коллективы, в том числе знаменитый «Старгород».