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Культура

«Хопер-2023»: живой звук, развлечения на все вкусы и экоакция

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С 28 по 30 июля в районе села Куракино Сердобского района в 23-й раз пройдет межрегиональный фестиваль живой музыки «Хопер-2023».

Каждый год праздник собирает до 3 тысяч человек из разных регионов России, желающих не только послушать музыку различных жанров и развлечься, но и внести посильный вклад в улучшение экологической ситуации.

На фестивале прозвучат песни в исполнении авторов. Гостей ждут мастер-классы, игровые площадки, тир, аттракционы, казачьи забавы и другие развлечения.

«Хопер-2023» откроется в 17:00 в пятницу, 28 июля. В первый день выступят пензенские группы «Отец и сын», Two Days Before Death, «Для моей души», Bladefall, а также «Холодный фронт» (Ртищево) и T-Rave (Тамбов).

В субботу, 29 июля, запланированы выступления у свободного микрофона, награждения, детские конкурсы.

Перед зрителями выступят Валерий Пшеничников (Заречный), Владимир Артамонов (Ульяновск), Константин Меркушев (Самара), Алексей Воронин (Москва), Дмитрий Миляйкин (Бессоновка), а также группы «Проспект Строителей», Doctor Wolf, «Порт0», «ДемониадА», «ГУД», «4етвертый путь» и «Прямой эфир» (Пенза), «Отражение» и «Парус» (Заречный), «Лешкин код» (Сердобск), «Время&река» (Саратов), DreamDealer (Москва), «Третий кабинет» (Дмитров), Tolk (Донецк).

В воскресенье, 30 июля, в 10:00 состоится экологическая акция по уборке территории.

«Финансирование фестиваля осуществляется за счет бюджета Сердобского района, личных пожертвований граждан и общественных организаций», - сообщили кураторы праздника.

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Источник — фото предоставлено Министерством внутренней и информационной политики Пензенской области
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