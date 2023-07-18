В пензенском планетарии начали тестировать новое оборудование

18.07.2023 | 14:04

Во вторник, 18 июля, в пензенском планетарии испытали новый комплекс оборудования, изготовленного для Звездного зала.

«Сердцем» является аппарат планетарий - оптико-механический проектор, который точно показывает картину звездного неба на куполе площадью 300 кв. м, диаметром 10 метров. Уникальность его заключается в том, что каждая из 7 тысяч звезд демонстрируется отдельным световодным волокном. Это создает яркость и, самое главное, точность картинки», - рассказали в пресс-службе регионального минкульта.

Система цифровой проекции Velvet демонстрирует изображение в формате Fulldome.

«Для ее тестирования было запущено 7-минутное шоу «Свет» для планетариев с полнокупольным проекционным оборудованием, созданное в честь празднования Международного дня света в 2015 году», - добавили в пресс-службе.

Благодаря новому оборудованию появится возможность показывать гибридные шоу, когда и классическая технология оптической проекции, и современная цифровая технология используются одновременно.

Руководитель Ассоциации планетариев России Андрей Лобанов пояснил, что в пензенском планетарии также будут показывать три учебных фильма по астрономии и один по истории отечественной космонавтики.

Открыть планетарий для посетителей предполагают 1 сентября 2023 года.