В Мокшан привезут уральскую лиственницу для сторожевой башни

17.07.2023 | 10:38

В Мокшане продолжается реконструкция сторожевой башни на оборонительном земляном валу. На новую композицию и прогулочную зону из областного бюджета выделили 19,9 млн рублей.

«В настоящее время демонтирована старая деревянная башня, завершено укрепление сохранившегося каменного фундамента, а также асфальтирование парковочной зоны. Скоро рабочие приступят к возведению нового строения из лиственницы, которую привезут с Урала», - сообщили в пресс-службе регионального минкульта.

15-метровую башню, идентичную башням XVII века, выполненную старинным способом «в лапу» по архивным чертежам, установили в 1979 году к 300-летию основания Мокшана. За 40 с лишним лет сооружение с частоколом, не являющееся объектом культурного наследия, пришло в упадок. В 2023-м его решили восстановить.

«Для Мокшана это значимый объект, потому что в течение полувека он являлся «фишкой». Изображение башни, установленной на историческом валу, даже было использовано на гербе поселка. Лиственница не хуже дуба, поэтому надеемся, что новая башня простоит не меньше 100 лет», - отметил глава администрации Мокшана Анатолий Адаев.

Комплекс «Сторожевая башня» будет включать подъездную площадку с парковкой, модульный туалет, пандусы, ступени, макет сторожевой башни засечной черты XVII века в натуральную величину с устройством смотровой площадки и внутренним лестничным подъемом, фрагмент частокола, въездной знак, памятный камень, малые архитектурные формы. Также появятся скамейки, фотозоны, фонари, ночью комплекс будет подсвечиваться.

Объект должен быть сдан в августе 2023 года.