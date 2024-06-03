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Общество

Большинство опрошенных пензенцев отказались от поездок в отпуск

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34% опрошенных жителей Пензенской области проведут летний отпуск дома или же на дачном участке. 31% респондентов заявил, что не отдыхает.

Опрос запущен в телеграм-канале PenzaInform в понедельник, 3 июня. На 18:35 в нем приняло участие 1 978 человек.

15% респондентов поделились планами отдохнуть на Черноморском побережье, чуть меньше пензенцев (13%) собираются путешествовать по России.

Отдых за рубежом выбрали только 7% опрошенных.

«На мою зарплату только в парк Белинского один раз сходить», «Отдых по России практически так же дорог, как и за рубежом, поэтому придется дома сидеть», «Только за границей! В России не могут довести сервис до приличного уровня, а вот цены довели быстро - до уровня, превышающего уровень европейских», - поделились мнением в комментариях к опросу пензенцы.

Ранее юрист дал совет, как устроить себе 9-дневные выходные в июне в связи с Днем России. Несмотря на то что праздничный день всего один, 12 июня, можно увеличить продолжительность своего отдыха, взяв отпуск.

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