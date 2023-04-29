Пензенцев приглашают на выставку акварелей Сергея Андрияки

29.04.2023 | 19:30

Сочные фрукты, нежная сирень, яркие подсолнухи, шедевры русской архитектуры и умиротворение природы - все это вышло из-под кисти московского живописца Сергея Андрияки, члена Союза художников и основателя академии акварели и изящных искусств. В Губернаторском доме открылась персональная выставка его работ.

«Сергей Николаевич возродил давно, еще со времен Высокого Возрождения, забытую технику классической многослойной акварельной живописи. Она заключается в поэтапном нанесении полуразбавленных слоев краски друг на друга. Иногда может быть больше 30 слоев», - сообщила начальник выставочного отдела академии акварели и изящных искусств Мария Карда.

У живописца много пейзажей с изображением церквей. На них вместе с величием православных храмов на первый план он выводит обычные жилые дома, отображая красивую простоту русской действительности.

Всего в экспозиции 63 работы - и ранние творения художника, и совсем свежие картины. Техника, полюбившаяся автору, не терпит ошибок: все, что наносится акварелью на бумагу, остается навсегда.

Первая персональная выставка Андрияки состоялась в Пензенской картинной галерее в 1986 году.

«Тогда она вызвала огромный интерес, прошла с грандиозным успехом и стала событием в художественной жизни Пензы и области», - отметил директор картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Экспозиция, объединяющая все вехи творчества акварелиста Сергея Андрияки, пробудет в Губернаторском доме до 25 июня.