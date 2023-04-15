Худрук «Театра моды Ольги Букиной» отметила юбилей концертом

15.04.2023 | 16:28

С днем рождения Ольгу Букину старались не просто поздравить на словах, но и прикоснуться к ней, приобнять, поцеловать, а та, в свою очередь, готова была щедро делиться душевным теплом со всеми. Малыши с удовольствием помогали в последних приготовлениях к концерту, посвященному ее 60-летию. Для программы было выбрано название «Мой путь».

«Именно о том, как я этот путь прошла, и о тех людях, которые мне встретились, помогли, были моими флагманами, были моими вдохновителями», - рассказала Ольга Букина.

Кстати, «Театр моды Ольги Букиной» в этом году тоже отмечает свой юбилей. Ему 25. Он состоит из двух коллективов. Первый ежемесячно дает спектакли с показом тематических коллекций. Второй - это студия, которая занимается набором и подготовкой учеников разного возраста.

Один из своих показов Ольга Букина посвятила деду и отцу, грузинам по национальности. Идею поддержали и разделили ее дочери Мария и Наталья.

После знакового концерта Ольга Букина отдыхать не собирается и уже готовится к новым постановкам. Одна из них обещает стать для всех большим сюрпризом.