В Пензе показали постановку для детей «Осторожно, две старушки!»

20.03.2023 | 20:46

«Осторожно, две старушки!» - театр юного зрителя из Заречного представил в Пензе свою очередную постановку.

«Мы сейчас стали дружить с Домом офицеров и раз в месяц привозим свои спектакли для детей. Привозили сказку «Огниво», «Красную Шапочку», а теперь «Осторожно, две старушки!» - рассказал художественный руководитель ТЮЗа г. Заречного Виктор Бояров.

Эти подружки преклонного возраста смогут заболтать кого угодно, даже медведя. Пожилые дамы быстро сообразили, что хоть он и животное, но и ему хочется счастья. А оно не в еде, а в любви.

«Они стали его перевоспитывать, нашли ему подругу-медведицу. И все закончилось хорошо», - отметил Виктор Бояров.

В этом году зареченский ТЮЗ отмечает свой юбилей. Ему исполняется 30 лет.