13.03.2023 | 19:45

Впервые в Пензе прошли соревнования по спортивным бальным танцам «Весенний вальс». Опытная пара показала юным артистам и их родителям, каких результатов можно добиться, если долго и упорно заниматься.

«Мы многократные участники, призеры и победители всероссийских, региональных и международных конкурсов по спортивным бальным танцам. Дело мы не бросаем, это наш стиль жизни», - рассказала победительница международных соревнований по спортивным бальным танцам Анастасия Краюшкина.

В детской школе искусств имени Ю. Е. Яничкина соревновались более 100 танцоров в возрасте 5 лет и старше. На суд профессионального жюри они представили медленный вальс, ча-ча-ча, латиноамериканскую программу.

«Во всех возрастных группах у нас распределяются I, II, III место, это кубковая система на выбывание. Тот, кто дойдет до финала, получит свои призы: медали, дипломы и кубки. Ребята, который выйдут впервые, просто попробовать свои силы, получают памятные медали и дипломы участников», - уточнил организатор соревнований Владимир Баландин.

На соревнования в Пензу приехали гости из Саранска, поэтому изначально заявленные областные соревнования в первый же год проведения превратились в межрегиональные. Организаторы «Весеннего вальса» надеются, что следующий турнир по спортивным бальным танцам соберет еще больше участников из разных городов.