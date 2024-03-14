«Дизелист» снова одержал победу над «Рязанью-ВДВ»

14.03.2024 | 21:31

В четверг, 14 марта, пензенский «Дизелист» продолжил серию с МХК «Рязань-ВДВ». Матч прошел на домашнем льду.

Гости открыли счет уже через 20 секунд после начала игры - отличился Даниил Балдаев. Дизелисты ответили через минуту: вратаря рязанцев пробил Арсентий Полшков.

Во втором периоде ситуация повторилась: сначала гости поразили ворота хозяев - снова Даниил Балдаев, на 33-й минуте, а затем, на 34-й, Иван Кузьмин сравнял счет. Вот только на этот раз последнее слово осталось за рязанцами: на 35-й минуте Константин Кутырев огорчил пензенского голкипера.

В самом начале третьего периода благодаря Ивану Кузьмину цифры на табло снова стали одинаковыми - 3:3. На 46-й минуте Кирилл Куракин вывел гостей вперед, но на 53-й Илья Назаров восстановил статус-кво - 4:4.

Точку в матче поставил Арсентий Полшков, который на 58-й минуте успешно атаковал ворота гостей. Итог - 5:4, победа «Дизелиста».

Предыдущую встречу с МХК «Рязань-ВДВ» пензенцы также выиграли - со счетом 3:2. Они оказались точнее в серии послематчевых буллитов.