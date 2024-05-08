18 мая в Пензе пройдет пасхальный шахматный турнир

В субботу, 18 мая, в областном центре состоится традиционный пасхальный шахматный турнир, организованный отделом по делам молодежи Пензенской епархии.
Принять участие в соревнованиях приглашают всех желающих независимо от возраста. Как рассказали организаторы, в прошлом году самому младшему шахматисту было 7 лет, в этом на турнир подал заявку 74-летний пензенец.
Для участия нужно зарегистрироваться по телефону 8 (960) 320-90-65. Звонки принимаются с 9:00 до 18:00.
Шахматисты, занявшие первое, второе и третье места, получат грамоты и призы.
Турнир начнется в 9:30.
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