«Дизелист» вырвал вторую победу у рязанцев в серии буллитов

13.03.2024 | 21:48

В среду, 13 марта, пензенская молодежная команда «Дизелист» продолжила серию игр с МХК «Рязань-ВДВ». Матч прошел на домашнем льду.

В начале первого периода гости осуществили серию атак, пензенцы грамотно отразили их. В последней десятимунутке рязанцы забрали инициативу в игре в свои руки и стали опасно доминировать, но «Дизелист» упорно боролся.

За четыре минуты до конца периода рязанец Кирилл Куракин забил первый гол. Немало ему в этом помогло удачное стечение обстоятельств: шайба изначально летела мимо ворот, но отскок от борта изменил ее траекторию, а Куракин быстрым броском направил ее в створ.

«Дизелист» ответил в начале второго периода. На 4-й минуте гол гостям забил Арсентий Полшков, реализовавший большинство. До конца двадцатиминутки атаки обеих команд не принесли желанного успеха ни одной из них.

В последней двадцатиминутке борьба продолжилась. Гости делали броски из любой позиции, удобной и неудобной, пензенские игроки держались начеку. На 9-й минуте периода хозяева льда перенесли игру в зону соперника, и гол забил Глеб Шушурин.

Третий период завершился ничьей. На последней минуте бросок рикошетом сделал Александр Фесенко.

Судьба игры могла решиться в овертайме. Команды играли в формате четыре на четыре. «Дизелист» непривычно для себя начал с серии бросков, соперники их отразили. Победитель так и не определился, и началась серия буллитов. В ней верх одержали пензенцы. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу сурской команды.

14 марта состоится вторая домашняя игра с МХК «Рязань-ВДВ». Пока в серии побеждают пензенцы со счетом 2:1.