Сетевое издание|18+|Среда|13 мар 2024|22:43
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

Спорт

«Дизелист» вырвал вторую победу у рязанцев в серии буллитов

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В среду, 13 марта, пензенская молодежная команда «Дизелист» продолжила серию игр с МХК «Рязань-ВДВ». Матч прошел на домашнем льду.

В начале первого периода гости осуществили серию атак, пензенцы грамотно отразили их. В последней десятимунутке рязанцы забрали инициативу в игре в свои руки и стали опасно доминировать, но «Дизелист» упорно боролся.

«Дизелист» вырвал вторую победу у рязанцев в серии буллитов

За четыре минуты до конца периода рязанец Кирилл Куракин забил первый гол. Немало ему в этом помогло удачное стечение обстоятельств: шайба изначально летела мимо ворот, но отскок от борта изменил ее траекторию, а Куракин быстрым броском направил ее в створ.

«Дизелист» вырвал вторую победу у рязанцев в серии буллитов

«Дизелист» ответил в начале второго периода. На 4-й минуте гол гостям забил Арсентий Полшков, реализовавший большинство. До конца двадцатиминутки атаки обеих команд не принесли желанного успеха ни одной из них.

«Дизелист» вырвал вторую победу у рязанцев в серии буллитов

В последней двадцатиминутке борьба продолжилась. Гости делали броски из любой позиции, удобной и неудобной, пензенские игроки держались начеку. На 9-й минуте периода хозяева льда перенесли игру в зону соперника, и гол забил Глеб Шушурин.

«Дизелист» вырвал вторую победу у рязанцев в серии буллитов

Третий период завершился ничьей. На последней минуте бросок рикошетом сделал Александр Фесенко.

Судьба игры могла решиться в овертайме. Команды играли в формате четыре на четыре. «Дизелист» непривычно для себя начал с серии бросков, соперники их отразили. Победитель так и не определился, и началась серия буллитов. В ней верх одержали пензенцы. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу сурской команды.

14 марта состоится вторая домашняя игра с МХК «Рязань-ВДВ». Пока в серии побеждают пензенцы со счетом 2:1.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте